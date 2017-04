El UBU, cuarto en su debut en Zaragoza

No acompañó la fortuna a los dos combinados burgaleses que disputaron ayer la primera jornada del Campeonato de España absoluto de clubes. El UBU Campos de Castilla se hizo con la cuarta posición en el Encuentro A de la División de Honor Masculina disputado en Zaragoza, mientras que el Image FDR terminó tercero en el Encuentro D de Primera Femenina disputado en Valladolid.

UBU campos

El cuadro de San Amaro sumó 84 puntos en la competición, muy por debajo de los 223 del Playas de Castellón, los 214 de la Real Sociedad y los 158 del Simply Scorpio.

Los atletas más destacados del Campos de Castilla en el Estadio del CAD de la capital maña fueron Jesús Gómez, quien se adjudicó el triunfo en la prueba de los 800 ml parando el crono en un tiempo de 1:53.64.

Y Pablo Fernández, quien parece haber recuperado el nivel de hace unas temporadas y logró una destacada segunda posición en su prueba talismán, los 400 ml (con un registro de 48.65 y muy cerca de la primera plaza). Además, fue tercero en el relevo largo (4x400) compuesto por Ángel de Miguel, Adrián Saldaña, Kevin Hernández y Jesús Gómez.

IMAGE FDR

Por su parte, no pudo luchar por una de las dos primeras plazas el Image en Valladolid. Con 157,5 puntos se vio superado en la capital regional por el Sprint León (196) y Bidezabal (189.5), mientras que se impuso al Oviedo (145).

Las mejores actuaciones de la armada local en la capital regional fueron las protagonizadas por la joven promesa del mediofondo del Florentino Laura Casares. La campeona de España juvenil se hizo con la primera posición en su especialidad, los 800 ml en una carrera en la que impuso su ley con claridad parando el crono en 2:13.77. También consiguió el primer puesto para el Image Jennifer Torres en triple, con un salto de 12,14 metros. Y la internacional Marina Peña -bronce en el Europeo juvenil-, quien no tuvo rival en la prueba de los 5 kilómetros parando el crono en 23:54.86.

Por su parte, obtuvieron meritorias segundas posiciones en sus respectivas competiciones Mercedes García (400 ml), la mundialista Marta García (1.500 ml) y Ana Belén Pérez (3.000 obstáculos), al igual que los relevos 4x100 y 4x400. Y se hicieron con la tercera posición Cristina Martínez (altura), Flor Hierro (100 ml), Mara Arranz (200 ml), Sara Rodríguez (disco) y la mundialista en Kampala (Uganda) Silvia Pérez (1.500 ml).