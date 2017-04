BERA BERA: 5

UBU COLINA CLINIC: 13

Árbitro: Santiago Merino. Mostró tarjeta amarilla al visitante Wagenaar y tarjeta roja al local Sarasola (minuto 60).

Tanteo: 0-7, min. 43: ensayo de Sauls transformado por Bianco. 0-10, min. 55: golpe de castigo de Bianco. 5-10, min. 67: ensayo de García. 5-13, min. 80: golpe de castigo de Bianco.



Bera Bera: García, Benito, Gómez,Almecija,Escribano,Sarasola, Rekalde, Moreno, Arrizabalaga, Arias, Goenaga, Setién, Ayala, Arnedo y Bayón. También jugaron Lepre, Navarro, Atangana, Martín,Eduardo, Unmuno y Gorosabel.

UBU Colina Clinic: Valverde, López, Caballero, Wanegaar, Cabrera, Snyman, Arestimuño, Ascroft-Leigh, Rocamán, Imo, González,Martín, Bianco, Storm y Sauls. También jugaron Obregón, Carrasco,Sáez y Domínguez.

El UBU Colina Clinic completó una competición liguera perfecta y en San Sebastián logró su 22ª victoria consecutiva, con lo que termina sin mácula. Ya tenía asegurada su condición de campeón, aunque desconoce el rival que tendrá en la primera ronda del play off. Lo único que tiene claro es que comenzará fuera de casa (el 23 de abril) y que existen muchas posibilidades de que su próximo partido vuelva a ser ante Bera Bera su rival de ayer.



Todo dependerá de lo que suceda en el choque que disputan hoy a las 11,30 horas el Liceo Francés y el CRC Pozuelo, primero y segundo, respectivamente, del grupo C. La lógica dice que la victoria corresponderá al líder, por lo que todo quedará como estaba y el conjunto burgalés volverá a SanSebastián el próximo 23 de abril.



Si es Pozuelo el que gana existen dos posibilidades. Si se impone y suma el bonus ofensivo (sumaría 5 puntos) arrebataría la segunda plaza a los burgaleses, ya que tiene más ensayos a favor. Si vence sin bonus, el UBU sería segundo y el Hospitalet sería su oponente en el primer duelo por el ascenso. En el club local saben que existe una alta probabilidad de que acaben como terceros en esa clasificación en la que se incluye a los mejores de cada grupo y que determina los enfrentamientos, por lo que Bera Bera volvería a ser el oponente.



«Es una opción que no nos disgusta por lo cómodo del desplazamiento tanto para el equipo como para la afición, pero deportivamente preferimos una cara nueva», comentó Leví Moreno, presidente de la entidad burgalesa, al concluir el choque en Anoeta.



El encuentro de ayer tuvo poca historia y las condiciones meteorológicas condicionaron sobremanera la contienda. La victoria regresó en el zurrón gualdinegro después del 5-13 que reflejó el marcador.



Las defensas fueron protagonistas y la lluvia y el fuerte viento provocaron continuos errores en ambos bandos. Al descanso se llegó con el marcador inicial, algo poco corriente en un partido de rugby. Los burgaleses estuvieron poco precisos en las touches, aunque exhibieron un nivel defensivo muy alto.



La reanudación comenzó de forma impecable para el conjunto de Marcelo Chorny y Sauls, a las primeras de cambio, logró el primer ensayo del encuentro, que posteriormente transformó Bianco. Un golpe de castigo posterior puso el 0-10 en el marcador y acercó a los de Burgos a la victoria.



Sin embargo, llegó la reacción de los vascos, que lograron acortar distancias con un ensayo. Seguía siendo el UBU Colina Clinic el que tenía la sartén por el mango y apoyado en una granítica defensa supo nadar y guardar la ropa. Bianco cerró el choque con un golpe de castigo.