El UBU y Lidia Campo dominan la Carrera Apace

Solidaridad y atletismo se dieron la mano en la tercera edición de la Carrera Apace, que contó con alrededor de 650 participantes y tuvo en Roberto Vicario y Lidia Campo a sus ganadores. Fue una prueba eminentemente popular en la que los protagonistas dieron más importancia al aspecto social que al competitivo y desde el primero hasta el último se mostraron encantados de colaborar con la causa.



«Somos parte de la sociedad y nos gusta hacer cosas fuera del centro», señaló Virginia de la Fuente, representante de Apace en la presentación de la prueba. La asociación cumplió con su objetivo y la prueba fue un éxito de participación y de público.



En lo deportivo, el UBU Campos, organizador del evento, fue el gran dominador en la prueba masculina, mientras que Lidia Campo (CA Valladolid) manejó a su antojo la carrera femenina.



Desde el inicio, Roberto Vicario, David García Azofra y Javier Andrés se fueron por delante. «Pusimos un ritmo alto hasta llegar al final», explicó el ganador. El trío comparte entrenamientos y un pacto no hablado se estableció entre ellos para llegar juntos a la línea de meta.



Ninguno de sus rivales tenía capacidad para alcanzar la cabeza, por lo que llegaron sin sobresaltos a la recta final. Cruzaron la meta de la mano, todos a la vez, por lo que los jueces lo tuvieron complicado a la hora de dar un ganador. «No decidimos quien tenía que entrar el primero y nos limitamos a llegar juntos. Daba igual quien fuera el ganador», explicó Vicario.



El vencedor tenía claro que la carrera de ayer era «para disfrutar y pasarlo bien». «Queríamos ayudar a esta prueba solidaria y de paso animar a la gente a que practique este bonito deporte», señaló el integrante del UBU Campos de Castilla.



Lidia Campo, madrina de la prueba que también estuvo en su presentación, quiso aportar su «granito de arena» con su participación. Dejó en un segundo plano su victoria. «Lo que quería era colaborar en esta carrera que además se celebra en Burgos. En estos eventos solidarias lo de ganar es secundario», respondió tras la prueba.



Lidia Campo dominó la competición desde el principio hasta el final. Se incrustó en los primeros lugares de la prueba junto a los participantes masculinos y siempre tuvo una notable ventaja con respecto a sus rivales. «Me lo he tomado como un entrenamiento. He cogido un buen ritmo y hemos llegado adelante», finalizó.