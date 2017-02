UBU COLINA CLINIC 71

REAL OVIEDO 12

Árbitro: Juan Manuel Gárate.

Tanteo: 7-0, min. 7: ensayo de Snyman que transforma Bianco. 14-0, min. 12: ensayo de Aristemuño que transforma Bianco. 19-0, min. 18: ensayo de Cabrera. 26-0, min. 26: ensayo de Ascroft-Leigh que transforma Bianco. 33-0, min. 31: ensayo de Sauls que transforma Bianco. 38-0, min. 35: ensayo de Sauls. 38-7, min. 39: ensayo de Villena que transforma Menéndez. 43-7, min. 41: ensayo de Sauls. 50-7, min. 49: ensayo de Obregón que transforma Bianco. 57-7, min. 53: ensayo de Aristemuño que transforma Bianco. 64-7, min. 62: ensayo de Storm que transforma Bianco. 64-12, min. 67: ensayo de Cano. 71-12, min. 70: ensayo de Sauls que transforma Bianco.

UBU Colina Clinic: Valverde, López, Caballero,Colina, Cabrera, Snyman, Aristemuño, Ascroft-Leigh, Rocamán, Imo, González,Saez, Bianco, Storm y Martín. También jugaron Sauls, Wagenaar, Obregón y Lucio.

Real Oviedo: Asensi, Suárez, González, Rodríguez, Pérez, Guaye, Méndez, Valdés, Menéndez, Morán, Fernández, Blázquez, Juesas, Villena y García. También jugaron Núñez, Cano,Delgado, Taboada y Vigal

Llegó la decimonovena victoria consecutiva y lo hizo de forma aplastante. El UBU Colina Clinic superó en todas las facetas del juego a unReal Oviedo que nunca fue rival para los burgaleses. El marcador fue contundente, aunque lo que se pudo ver sobre el terreno de juego de San Amaro lo fue aún más. La diferencia entre ambos equipos fue más que evidente.

El equipo local impuso un ritmo de juego que sacó de rueda a su adversario desde los primeros compases.«Jugando así es muy complicado que algún rival nos gane», comentó un Marcelo Chorny que se mostró satisfecho tras la finalización de la contienda.

La escuadra gualdinegra sacó el rodillo y se queda a un paso de lograr el campeonato liguero. Es el campeón virtual de la competición, pero lo debe confirmar el próximo fin de semana en el feudo del Universidad de Vigo.

El conjunto local tiene una ventaja de 15 puntos sobre el Bera Bera, que ayer ganó 52-10 al Universitario de Bilbao, y aún quedan 3 encuentros por disputar.En el caso de que los guipuzcoanos vencieran sus tres encuentros y consiguieran bonus lograrían 5 puntos por partido, lo que supondría un total de 15. Si el UBUColina Clinic no suma quedaría empatados y todo dependería del average particular entre ambos. Los castellanos vencieron por 32-27 el pasado 11 de diciembre en el último encuentro de la primera vuelta.

Matemáticamente el equipo burgalés aún no puede entonar el alirón, aunque virtualmente es el campeón y ya acaricia la gloria con la yema de sus dedos.



Nada más iniciarse el choque se pudo comprobar que las diferencias sobre el campo eran evidentes. El poderío físico de los de casa suponía una clara ventaja, a lo que había que añadir una velocidad en el juego que no estaba al alcance de su oponente. Aunque el choque comenzó mal para los burgaleses, que perdieron a David Martín a los pocos segundos por una lesión de rodilla.En su lugar entró Martín Sauls, que se convirtió en una de las pesadillas de los ovetenses.



Snyman abrió el marcador al culminar una jugada colectiva.El ensayo del sudafricano supuso el inicio de la exhibición burgalesa.Solo habían pasado 18 minutos de partido y la escuadra que entrena Marcelo Chorny había logrado 4 ensayos y ya ganaba por 26-0.



Del Real Oviedo no había noticias en ataque. Los ovetenses bastante tenían con capear el temporal. Las acometidas de los gualdinegros eran constantes y se llegó a los minutos finales con un abrumador 38-0.



Fue entonces cuando el conjunto de casa levantó el pie del acelerador y el orgullo de los asturianos les sirvió para levantar la cabeza. En ese último tramo de la primera mitad, el Real Oviedo pisó por primera vez el campo burgalés y la velocidad de Villena le sirvió para maquillar el tanteador.



El UBU Colina Clinic salió con fuerza en la reanudación y a los escasos segundos la velocidad endiablada de Sauls hizo crujir la zaga ovetense. El guión era el mismo que el de la primera mitad y las diferencias entre ambos conjuntos, abismales.



Lo único que restaba por conocer era hasta dónde se iría la diferencia. Como ya ocurriera en los primeros 40 minutos, los visitantes aprovecharon una fase menos intensa de los burgaleses para volver a ensayar y llegar a los 12 puntos. Al final el marcador se quedó en un 71-12 que deja muy claro qué equipo dominó y llevó la iniciativa en un choque sin historia que permite al conjunto de Chorny rozar el título.