El UBU San Pablo Inmobiliaria necesita una invitación para jugar la fase de ascenso

BURGOS

Finalizó la temporada en la Segunda División del balonmano y el UBU San Pablo Inmobiliaria se quedó a un paso del objetivo marcado. El cuadro local aspiraba a disputar la próxima fase de ascenso a Primera, pero está a expensas de recibir una invitación para el torneo decisivo después de que el Delicias lograra el premio en la cancha de juego.



El cuadro pucelano no falló en su último partido frente al Aula de Valladolid (22-27) y estará en la fase de ascenso como campeón del grupo castellano-leonés. El UBU San Pablo Inmobiliaria, segundo clasificado, se mantiene a la espera de que la Federación Española conceda el deseo burgalés de participar en el torneo final.



«En principio, la temporada se ha acabado», reconoce Marcos Martínez, técnico del cuadro de El Plantío. El club negro deberá armarse de paciencia, puesto que la respuesta federativa no se producirá hasta que acabe la competición en todos los grupos. «Seguimos entrenando porque debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir», asegura.



La fase de ascenso se disputará durante la segunda semana de mayo. El UBU San Pablo Inmobiliaria cruza los dedos y, mientras tanto, hace un balance del curso regular. «Ha sido una pena que se escapara la primera plaza. Queda un regusto amargo», indica un Martínez que valora el crecimiento del proyecto.



«El inicio fue duro y el calendario tampoco ayudó. Tuvimos dos salidas complicadas a León de forma consecutiva cuando aún no estábamos acoplados y esas derrotas nos pasaron factura», recuerda.

Después, el buen sprint final no fue suficiente para remontar. «El equipo cada vez estaba más rodado y se asentó. Hicimos una buena segunda vuelta, pero el mal día llegó en el peor momento y tropezamos en la cancha del Delicias», recuerda el preparador del combinado castellano.



Ahora, el equipo local mantendrá el tono físico por si recibe la ansiada invitación para disputar la fase de ascenso. De forma paralela, el club hará su particular balance de la primera experiencia de su proyecto joven y ambicioso.