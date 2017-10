El Gernika será el próximo visitante de El Plantío. La última vez que el conjunto vizcaíno jugó en el terreno de juego castellano acabó goleado. El Burgos CF de Carlos Terrazas el 18 de marzo de 2001 le endosó un 7-0 que supuso la mayor goleada de los blanquinegros en toda la Liga. Fue el año del ascenso y a esas alturas del curso el cuadro burgalesista estaba ya embalado hacia la primera posición.



Fue un resultado inesperado, ya que en aquella temporada el Gernika salvó la categoría sin excesivos apuros y era un equipo sobrio y sólido al que era complicado que le superaran de forma tan clara.En el partido de la primera vuelta el marcador registró un empate sin goles. Sin embargo, en aquel partido se unió la mala tarde de los vascos y el excelente estado de forma en el que se encontraba el Burgos CF. Pendín, Cuyami, en dos ocasiones, Lanza, Capilla, Gorka de Carlos e Iñaki fueron los autores de los goles blanquinegros.



Todo apunta a que el choque del domingo no tendrá nada que ver con el anterior. Patxi Salinas mantiene la guardia alta y afirma que no le gusta nada el encuentro. Son dos equipos con objetivos contrapuestos y con distintas aspiraciones, aunque el bilbaíno no se fía.



Advirtió el pasado jueves del peligro de su oponente. No quiere que los suyos se dejen arrastrar por un exceso de confianza. Pretende evitar distracciones y pone el foco sobre un equipo vizcaíno que asegura será un contrincante harto complicado . Insiste en la tremenda igualdad que hay en la categoría y avisa de que si bajan la guardia lo acabarán pagando.



El Gernika llegará a Burgos con 9 puntos en su casillero y una desahogada situación clasificatoria. Ha ganado 2 encuentros (Peña Sport e Izarra) y ha empatado otros 3 (Athletic B, Vitoria y Amorebieta), aunque no conoce la victoria en sus 4 últimos encuentros y su no gana desde el 9 de septiembre.



No encaja demasiado y ha recibido 8 goles en 8 partidos, pero le cuesta hacer gol. No obstante ha logrado una diana más que el cuadro burgalés, 6.



Patxi Salinas no quiere que los suyos se distraigan con futuros compromisos, ni que piensen que van a vencer al Gernika por el simple hecho de ser el Burgos CF. Pese a todo, si el conjunto local hace los deberes, lo lógico sería que los puntos se quedaran en casa.