Las últimas pedaladas de Alberto Contador

Hubo un día, ya lejano, en el que Alberto Contador subió por primera vez al autobús aparcado junto a la meta del Tour donde se entrevista al ganador de la etapa y al líder de la carrera. Era su primera etapa de amarillo en la ronda francesa (Castelsarrasin, 27 de julio del 2007). Buscaba caras conocidas de periodistas españoles y les pedía que fueran ellos los que le preguntaran. Al joven Contador, inexperto todavía en vestir de líder en las grandes rondas, le imponía la presencia de la prensa extranjera en otro año de Tour movido. Contador se puso al frente de la general después de que Michael Rasmussen, el líder que tenía la prueba sentenciada, huyese por la cocina de un hotel de Pau angustiado por las acusaciones de dopaje.

Alberto Contador ataca en Verbier, en su gran ofensiva del Tour 2009 / (AFP)

Otra cocina, también en la ciudad de Pau, fue la desencadenante de la historia más perturbadora en la vida de Contador. A Paco Olaya, el cocinero del equipo Astana, no le gustó el trato que le daban en el hotel ni la calidad de la comida por lo que le encargó a José Luis López Cerrón, hoy presidente de la Federación Española de Ciclismo, de viaje hacia el Tour, que buscase una carnicería y comprase un solomillo. Se detuvo en Irún... y allí comenzó todo.

LA DEFENSA DE LA INOCENCIA

Contador siempre ha defendido su inocencia en un controvertido positivo por clembuterol, que marcó su carrera. "Los meses siguientes fueron muy duros. Yo siempre estuve a su lado, entrenando sin parar por Madrid, porque él quería volver a lo grande. Y bien que lo consiguió. Regresó en la Vuelta del 2012, que ganó con el que para mí ha sido el día más glorioso como ciclista; el ataque de Fuente Dé". Jesús Hernández, autor de esta cita, habla con pasión de Contador. Lleva prácticamente toda su carrera deportiva –él también se retira este año– al lado de un corredor al que considera su hermano. "No es mi jefe de filas. Es un hermano. Creo que he compartido yo más veces habitación con él que su propia mujer. Y me gusta que se sepa, para que la gente aprecie la fortaleza de su carácter. Él me ha animado a mí más veces, que yo a él".

Contador celebra su triunfo en Fuente Dé, en la Vuelta 2012 / JAIME REINA (AFP)

A Fuente Dé, en Cantabria, llegó la Vuelta 2012, tras la jornada de descanso y con Purito Rodríguez como líder y casi con la sensación de que ya tenía amarrada la victoria. Era una supuesta etapa de transición, pero Contador, por sorpresa, atacó al corredor catalán a más de 50 kilómetros de la llegada. Se presentó en solitario y logró un triunfo para la historia de la Vuelta.

ADIÓS A LA LOCURA DE LOS GRANDES ATAQUES

Contador se retira el domingo en Madrid. Ya no habrá más ataques locos, imposibles para otros, la del ciclista que ha hecho de su lema "querer es poder" una religión ciclista. "Ha sido uno de mis grandes rivales en mi carrera deportiva; un ciclista que siempre ha arriesgado logrando a veces los frutos y en otras, no", afirma Chris Froome, a quien Contador consiguió derrotar en el mano a mano que ambos corredores protagonizaron en la Vuelta 2014. En el Tour, sobre todo por las caídas de un Contador que desgraciadamente siempre se ha ido al suelo desde el 2013, nunca se ha podido ver ni se verá nunca más el duelo entre ambos.

Contador rueda hacia la victoria, en la contrarreloj de Annecy, en el Tour del 2009 / LIONEL BONAVENTURE (AFP)

Contador se retira mañana con el hito de ser uno de los pocos ciclistas de la historia que han conseguido ganar las tres grandes, al igual que Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Vincenzo Nibali. Oficialmente lo contemplan dos triunfos en el Tour, tres en la Vuelta y dos en el Giro, aunque él y su entorno anotan también las victorias del Tour 2010 y el Giro 2011 anuladas por el TAS en el 2012.

EL ENTORNO

Jacinto Vidarte, un antiguo periodista del diario 'Marca', se hizo su amigo y se convirtió en su inseparable jefe de prensa, que le cuida la agenda, y que también batalla en el proyecto de futuro de Contador: el lanzamiento en el 2018 de un equipo de ciclismo de carácter continental (lo que en fútbol sería la Segunda B) para que puedan crecer las estrellas de la fundación que coordina estos últimos años. Precisamente, Jesús Hernández será uno de los directores.

De rosa, en el podio final del Giro 2015 / LUK BENNIES (AFP)

Faustino Muñoz también estará en el esquema. Mecánico desde que era casi un niño –debutó a finales de los 70 y tiene 54 años–, auxiliar de confianza de Manolo Saiz, deja mañana la primera línea de los equipos profesionales para ayudar a su amigo Contador en el nuevo equipo.

"GRACIAS, ALBERTO"

"Conocí a Alberto hace más de 15 años cuando corría en el equipo aficionado de Manolo Saiz. Él siempre me repetía que había un chaval buenísimo en Madrid, al que apodaban 'Pantani'. Desde entonces Alberto sigue igual. No ha cambiado aunque se ha convertido en uno de los mejores ciclistas de todas las épocas".

Contador escucha el himo de España tras ganar la Vuelta 2012 / ALBERTO DI LOLLY (AP)

"Gracias, Alberto", ha sido como un grito que ha recorrido su última Vuelta, en la que Contador se ha convertido en el gran animador. "Gracias, Alberto", ha sido el texto que se ha escrito en centenares de pancartas colgadas en todas partes. El domingo se retira el segundo mejor ciclista español de todos los tiempos tras Miguel Induráin. Sus ataques, muchas veces como una bendita locura, se echarán en falta. Nunca más habrá otro Contador.