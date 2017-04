Último desafío a domicilio

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria quiere creer en milagros, pero asume que su destino le conducirá a los play offs por el ascenso. El caso es que el conjunto azul necesita la victoria en su visita al Cáceres -21,00 horas- para presionar a los favoritos, asentar su privilegiada posición y aumentar la confianza del grupo antes de iniciar el asalto a la fase decisiva de la temporada.



«El equipo está ilusionado, aunque sabemos que no dependemos de nosotros», reconoce Diego Epifanio ‘Epi’. El técnico castellano indica que el proyecto debe ir «paso a paso» y pensar solo en el envite de esta noche «para seguir creciendo». «Luego ya veremos qué hacen los demás, pero debemos estar centraditos en nuestro trabajo, estar tranquilos y saber lo que nos jugamos en Cáceres», añade.



Restan dos jornadas y la clasificación aún puede sufrir muchas variaciones, pero Epi prefiere no hacer cábalas. «Nunca he echado cuentas y si lo hiciera seguro que me equivoco. Ahora solo cuenta la Liga Regular, donde nuestro objetivo es ganar el mayor número de partidos y quedar lo más arriba posible para llegar al tramo final con el mejor feeling. Por eso, ganar en Cáceres es primordial», zanja.



Además, el plan del bloque azul marca como premisa fundamental «mejorar los errores y potenciar las virtudes del equipo, que son muchas». La irregularidad mostrada frente al Huesca en la última jornada exige una mayor atención en aspectos como el cuidado de las posesiones. «En el último partido tuvimos demasiadas pérdidas y muchas fueron no forzadas», lamenta Epi, ya que esos errores «restan confianza y aumentan la del rival». El control de los rechaces también inquieta al entrenador, ya que «el 25 por ciento de los puntos del Huesca llegaron tras rebote ofensivo. Hay que seguir trabajando en ello».



Así, los azules asumirán la responsabilidad en un partido en el que el rival no se juega nada. Al menos, sobre desde el punto de vista clasificatorio. Los verdinegros tienen la salvación asegurada y los puestos de privilegio están fuera de su alcance, pero eso les hace aún más peligrosos. «Cáceres ha hecho una temporada magnífica, sobre todo en su casa. Ha ganado 11 de los 16 partidos y eso habla del trabajo que hacen los jugadores y su cuerpo técnico. Allí han perdido Oviedo, Melilla, GBC, Coruña...», indica un Epi que no reserva elogios para su colega y maestro, Ñete Bohígas.



«Sé que Ñete va a preparar bien el partido. Es una persona que transmite mucho, sabe dar confianza a los jugadores y exprime lo mejor de cada uno. El baloncesto no siempre fue justo con él. Aquí subió al equipo a LEB 1 y ha hecho grandes temporadas en Cáceres», recuerda.



Libre de presión, el bloque extremeño pondrá a prueba la solidez de un San Pablo Inmobiliaria dispuesto a recuperar las buenas sensaciones y a olvidar de una vez por todas esas peligrosas desconexiones que, a veces, afean su esfuerzo. «Cáceres no se dejará llevar. Conozco a su entrenador y seguro que apretará a sus jugadores para que no pierdan la tensión. Sin presión pueden jugar a gusto», alerta Epi.



Además, el recuerdo del parcial de 30-0 firmado en el choque de la primera vuelta alimenta el «runrún» previo a un partido peligroso debido a que el Cáceres «multiplica» su rendimiento cuando compite en casa.