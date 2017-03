BURGOS

A este BigMat Fontecha Juventud le van las emociones fuertes y hoy tiene la oportunidad de romper moldes en una temporada plagada de buenos momentos. Los burgaleses asumen el reto de buscar su primera victoria del curso a domicilio a costa del Segorbe, uno de los conjuntos más solventes de la categoría en su feudo -17,15 horas-.



Este es el último gran escollo a salvar por los arlequinados en esta segunda vuelta del calendario. El cuadro castellonense ocupa el cuarto puesto de la clasificación y está inmerso en la pelea por colarse entre las tres plazas que dan derecho a disputar la Copa del Rey. Actualmente los levantinos están a un solo punto del Zierbena y no pueden fallar esta tarde.



Los burgaleses asumen los inconvenientes que provoca el largo desplazamiento y las dificultades que planteará su poderoso rival. Además, el bloque dirigido por Raúl Zamora deberá sobreponerse a las seis bajas acumuladas para este encuentro. A las ausencias por motivos laborales de Mario, More, Carranza y Myguel se han añadido las lesiones de Samuel, quien sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla el pasado fin de semana, y de Escudero, con fuertes dolores en la espalda que le impiden la práctica deportiva.



Con todos estos condicionantes, no parece la ocasión más propicia para sumar la primera victoria a domicilio de la temporada. El BigMat Fontecha desafía en estas condiciones a un Segorbe que no conoce la derrota en su feudo, donde se encuentra arropado por un pabellón lleno de entusiastas aficionados. Sea como fuere, los verdiblancos apelan a los habituales pequeños ‘milagros’ que se suceden cada semana en el ámbito deportivo para salir airosos del trance.



El equipo burgalés llega a esta cita libre de presión y dispuesto a dar uno de sus últimos pasos hacia la permanencia. Cada partido es una oportunidad y los de Raúl Zamora explotarán al máximo sus opciones.



Así las cosas, los jugadores que entran en la convocatoria son Darío, Celorrio, Israel, Álex, Poves, Oli, Jesús, Ercilla y Fer. La expedición castellana inició ayer el largo camino hacia Segorbe y, después de hacer noche en Teruel, llegarán en la mañana de hoy a la localidad castellonense con el ánimo por bandera.