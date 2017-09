El último superviviente

Una defensa a prueba de bombas ha aupado al Burgos CF al coliderato de la tabla clasificatoria del Grupo II de la Segunda B -con otro equipo de la provincia, el CD Mirandés como compañero de aventura al frente de la general-.



La retaguardia blanquinegra puede presumir de ser, al término de la quinta jornada de competición liguera, la única de todo el fútbol profesional español (Primera, Segunda y Segunda B) que se mantiene imbatida. Todavía nadie ha dado con la clave para abrir el candado que mantiene a buen recaudo su portería.



Números que invitan al optimismo. La escuadra que dirige Patxi Salinas es la única superviviente de las 122 que componen la cúspide de la estructura del balompié nacional. Ya lo era la pasada jornada en la categoría de bronce, pero esta última ha dado un paso adelante en la estadística.



En Primera División el Athletic Club de Bilbao perdió su condición de imbatido este fin de semana con su derrota en tierras canarias frente al UD Las Palmas (1-0).



Al igual que ocurrió en la categoría de Plata al Alcorcón, que no pasó del empate en su feudo contra el filial del FC Barcelona (1-1).



En Segunda B el combinado de El Plantío marca la pauta en cuanto a rendimiento defensivo en una clasificación con claro color burgalés. Mikel Saizar, ostenta el honor de ser el Zamora de todo el fútbol nacional tras 450 minutos sin encajar un tanto.



Y en la segunda posición del podio de honor de máxima solvencia en la contención se sitúa el Mirandés, que solo ha encajado un tanto -en la primera jornada- y el Granada B (en el Grupo 4).



Con 2 tantos recibidos figuran otras escuadras como Racing de Ferrol y Cerceda (Grupo 1), Tudelano (Grupo 2); Elche, Mallorca, Villarreal B y Cornellá (Grupo 2).



Otros seis equipos de Tercera comparten con el Burgos CF el honor de mantener un 0 en el casillero de goles en contra. El Real Oviedo B en el grupo asturiano; el Calahorra y el Logroñés en el riojano; el Cádiz B en el andaluz; y el Coria y el Cacereño en el extremeño -en estos dos últimos grupos se ha disputado una jornada menos (4)-.



INVITACIÓN AL OPTIMISMO

Con 13 puntos en su casillero en cinco jornadas el Burgos CF está firmando un arranque sensacional, el mejor de su historia en Segunda B. Y que contrasta de forma brutal con el firmado sin ir más lejos el pasado curso, cuando necesitó nada menos que 15 jornadas para alcanzar esta cifra en su casillero particular.



Y no solo venciendo, sino convenciendo a su parroquia. Tal vez no por la vistosidad de su juego en muchas fases de las contiendas, pero sí por su eficacia, intensidad y espíritu combativo, algo que está contagiando ilusión al graderío (y a la ciudad) tras muchos acostumbrados a buscar su equipo en la zona baja de la tabla.



RAMÓN SE UNE AL GRUPO

Aunque trabajó todavía a menor ritmo que el resto de sus compañeros Ramón Blázquez se convirtió ayer en la sorpresa agradable del entrenamiento de recuperación habitual tras la disputa de cada choque liguero. El extremo madrileño, que llevaba varias semanas ejercitándose en solitario por unas molestias musculares que le han impedido entrar en las convocatorias, participó ayer con normalidad en una sesión con balón en la que se unió a los que no jugaron de inició contra el Logroñés.