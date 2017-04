Último tren para la Arandina

Con el cuchillo entre los dientes se desplaza la arandina a tierras navarras para verse esta tarde las caras frente al Mutilvera (Mutilnova, 18,00 horas). Todo lo que no sea conseguir la victoria será dar prácticamente un paso definitivo hacia Tercera para el combinado burgalés, que ha llegado al tramo final de la temporada con el agua al cuello y con el margen de error reducido a la mínima expresión.

Las cuentas son claras en la capital de la Ribera: los blanquiazules necesitan, según los números de su entrenador, Emilio Ferreras, obtener 5 victorias en las 6 jornadas que quedan hasta la conclusión de la campaña.

Da igual quién sea el rival que tenga enfrente, en esta ocasión uno de sus contrincantes directos en la lucha por escaparse de la quema, pues solo le valen los tres puntos.

Esta tarde tiene una buena oportunidad para seguir manteniendo abierta la ventana de la esperanza, pues los navarros ocupan la plaza de play-out, con 7 puntos más que los burgaleses en su casillero particular. Será un duelo de urgencias en el que el perdedor dará un paso atrás en sus aspiraciones de permanencia -casi definitivo si caen los burgaleses-.

El conjunto navarro, que sorprendió a propios y extraños en el arranque del curso pese a su condición de novato en la categoría de bronce nacional, se ha visto abocado en la segunda vuelta a luchar por los puestos peligrosos.

El Mutilvera llega a esta cita tras haber encadenado 3 encuentros consecutivos puntuando, lo que le ha permitido mantenerse de momento a flote y evitar los puestos de descenso directo (solo aventaja en un punto al Boiro) por lo que no se puede permitir ni un solo tropiezo más, sobre todo ante su afición, para llegar con opciones reales del éxito al final del curso.

En vista de la trascendencia del envite el cuadro navarro ha decidido poner entrada gratuita a su estadio para contar en las gradas con el mayor apoyo posible.

Más crítica se antoja la situación para la Arandina, quien lleva ocupando varios meses la penúltima posición de la general, con una desventaja de 7 puntos con respecto al Guijuelo -equipo que marca la frontera con la salvación-. Y todo lo que no sea ganar será cavar su propia tumba.

Dos serán las bajas que tendrá el preparador del combinado de El Montecillo, Emilio Ferreras, para el compromiso de esta tarde: Ruba y Charly Took. El primero, el capitán, no podrá saltar al terreno de juego por sanción, pues vio el pasado fin de semana la quinta cartulina amarilla frente al Guijuelo. Por su parte, el defensor se quedará en Aranda por lesión.

El duelo se presenta vital para los burgaleses, más cuando a la vista tienen ya el próximo fin de semana una contienda mucho más complicada en El Montecillo frente al Racing de Santander (encuentro que ha sido declarado por la directiva como Día de ayuda al club).