Al Caja Rural Promesas no le queda otra que conseguir los tres puntos en el choque de esta tarde para mantener la fe en la permanencia. Recibe al Zamora enCastañares (17,30 horas) y no le vale otro resultado que no sea el triunfo. Para que las cuentas cuadren necesita sumar de tres en tres y de no conseguirlo estaría abocado al descenso.



Lo que menos importa en estos momentos es el rival que tenga enfrente, ya que el objetivo es el mismo. No obstante, el conjunto del Ruta de la Plata no es el mejor invitado en unas circunstancias como los que viven los naranjas.



El Zamora sigue con opciones de play off, por lo que también para ellos el choque es importante. A lo anterior hay que sumar que llega en plana racha positiva y que de los últimos 9 encuentros ha ganado 7. Es una mala pareja de baile, aunque el Promesas prefiere centrarse en sí mismo.



«El equipo ha entrenado con mucha intensidad esta semana y creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Los jugadores saben lo que se juegan y eso se ha notado en el trabajo diario. Tengo buenas vibraciones», comenta el entrenador local.



El conjunto zamorano cuenta con mucha velocidad en las bandas, uno de sus puntos fuertes. «Tiene mucha calidad, aunque hay ocasiones que se parte y que juega con un exceso de confianza», explica Pascual.



El Caja Rural tiene claro su plan de juego y saldrá a por su oponente. Los planes del cuerpo técnico son los de presionar a su adversario muy arriba para provocar que el Zamora utilice los balones largos.



El cuerpo técnico burgalés no podrá contar con los lesionados Lanas y Marti, ambos con problemas en una rodilla. El que tampoco estará por motivos personales será Pekas.