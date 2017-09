BURGOS

Patxi Salinas advierte que a partir de hoy el Burgos pensará en el partido que le enfrentará a la Real Sociedad B. Esto no para y no hay margen para la autocomplacencia. Sin embargo, eso no quita para que el entrenador del combinado blanquinegro saboree y valore el rendimiento ofrecido ayer por sus jugadores.



«Ha sido un partido brillante, fantástico», señala. Así resume el esfuerzo de un Burgos CF que echó el resto para maniatar al Logroñés. «Hay que recordar que el rival era el líder, un rival fortísimo», resalta.

«El equipo se ha vaciado», insiste el vasco, muy satisfecho. «Las ocasiones han sido nuestras y hemos sido merecedores de la victoria», zanja, para lanzar también un guiño a la afición por su ayuda. «Ha estado sensacional», apunta.



El buen hacer del conjunto de El Plantío dejó sin respuesta a un Logroñés superado. No había duda de que el Burgos CF se había impuesto en la guerra de estilos. «El rival practica un fútbol combinativo y no nos ha creado problemas porque hemos hecho un desgaste brutal», destaca Salinas. De hecho, solo la incertidumbre del resultado hizo que la sensación de peligro aumentara en los últimos minutos, cuando los riojanos apostaron por el juego directo. Además, el técnico subraya que el 2-0 «pudo caer» a la contra.



El gran trabajo en retaguardia y las estadísticas defensivas no deben empañar el buen hacer del combinado burgalés en labores de ataque. Salinas recuerda que un balón «en tierra de nadie» no es beneficioso y explica que la intención del Burgos es llevar el esférico a las situaciones «donde hace daño». Los de El Plantío pudieron sentenciar antes de tiempo, pero «no hubo suerte» en esos lances decisivos.



El caso es que cinco jornadas después los blanquinegros comparten liderato con el Mirandés y ofrecen una gran seguridad en cada partido. «Jugando así seremos un rival duro», asevera el vasco. «Tenemos claros los conceptos, pero hay que trabajar con esta humildad», añade. De momento, el triunfo de ayer tiene un gran valor. «Nos permitirá seguir creciendo», resume.



Eso sí, hay aspectos que nunca dejan de preocupar a Salinas. Ayer volvió a recordar que su plantilla es corta y circunstancias como la expulsión de Eneko o la participación en la Copa Federación refuerzan su discurso.



SERGIO RODRÍGUEZ

Mientras, el Logroñés mascaba su justa derrota. «El Burgos ha sido un pelín superior», indica su técnico. Sergio Rodríguez reconoce la buena intención de los rojiblancos ante un rival que no dio opción. «Es un equipo fuerte que tiene una manera clara de jugar. Hay que tenerle en cuenta», asegura. Ayer, los castellanos se impusieron. «Sabíamos que jugar aquí es difícil porque el Burgos es muy sólido en defensa y deja pocos espacios. Nos ha costado generar ocasiones con sus dos líneas de cuatro», concluye.