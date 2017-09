El Universidad de Burgos Colina Clinic mantiene el tipo

UNIVERSIDAD DE BURGOS COLINA CLINIC 20

BERA BERA 14



UBU Colina Clinic: Valverde (Obregón, min. 73), Fuente (García, min. 70), Caballero (Pisapia, min. 45), Wagenaar, Ashcroft-Leigh (Colina, min. 70), Potgieter, Aristemuño, Snyman (Sicilia, min. 75), Rocamán, Calle, González, Sáez, Camarero, Domínguez, Bianco.

Bera Bera: Óscar García de la Peña (Navarro, min. 53) Benito, Javier García de la Peña (Martínez, min. 50), Escribano, Almecija (Acarreta, min. 56), Rekalde, Jokin Gorrotxategi, Gómez, Armental, Arias (Arias, min. 60), Azurmendi, Martín, Setién, Ayala (Martín, min. 50), Beñat Gorrotxategi (De Goikoetxea, min. 50).

Árbitro: Santiago Merino.



Tarjetas amarillas: A los locales Rocamán (falta reiterada, min. 19), Valverde (min. 63) y Bianco (min. 75) -ambos por juego sucio-.



Tarjetas rojas: No hubo.



Tanteo: 3-0, min. 27: golpe de castigo de Calle; 6-0, min. 40: golpe de castigo de Calle; 6-7, min. 41: ensayo de Setién que transforma Martín; 13-7, min. 50: ensayo de Potgieter que transforma Calle; 20-7, min. 56: ensayo de Aristemuño que transforma Calle; 20-14, min. 75: ensayo de castigo.

BURGOS

Respira aliviado el Universidad de Burgos Colina Clinic después de superar con nota alta su primer test de estrés de la temporada. El cuadro gualdinegro derrotó a un rival directo en la lucha por el título como es el Bera Bera y mantiene el pulso en la zona de privilegio. Los locales apretaron los dientes para sobreponerse a las dificultades, apoyándose una vez más en el empuje de la delantera para romper el entramado defensivo guipuzcoano.



El proyecto necesita tiempo y recorrido para ofrecer el rendimiento que de él se espera. En este sentido, la llegada de Wagenaar, Potgieter y Snyman permitirá al equipo avanzar en su construcción. Mientras tanto, el plantel se reafirma con victorias trabajadas como la conseguida ayer.



No era tarea sencilla. El Universidad de Burgos Colina Clinic se enfrentaba un Bera Bera llamado a lograr grandes cosas en la presente temporada. Los donostiarras mantienen el bloque de los últimos años y ayer demostraron su capacidad ante un equipo burgalés obligado a multiplicarse.



Se le podrá discutir a este Aparejadores RC aspectos concretos de su juego. Sin embargo, nadie podrá negarle su capacidad para tirarse al barro cuando la situación lo requiere. Los de San Amaro echaron el resto para contener a los azules y aprovecharon su momento de mayor lucidez de la segunda parte para minimizar a los vascos en el juego cerrado.



Incluso, los pupilos de David Martín y Álvaro González ofrecieron detalles del plan a ejecutar en un futuro. El Universidad de Burgos Colina Clinic saltó al campo con chispa. Apostó por un juego dinámico, a la mano, con fases continuas que pretendían desgastar a su adversario. La declaración de intenciones fue muy positiva, si bien las dos visitas a la línea de cinco metros no tuvieron finalización.



Aún le falta punch en los tres cuartos al conjunto gualdinegro. Calle, cuyas patadas defensivas y en la construcción serán fundamentales a lo largo de la campaña, falló su primer intento con el tee. A partir de entonces, el Bera Bera se sacudió la presión y cambió la dinámica del choque para plantarse en campo contrario.



Desperdiciada la iniciativa, tocaba echar el resto en defensa. El Universidad de Burgos Colina Clinic pasó apuros y el rival tiró por la borda una ocasión inmejorable para ensayar antes de que Rocamán viera la amarilla.



El conjunto local cometió numerosas indisciplinas, vio tres amarillas y compitió en inferioridad durante 30 minutos. En esta tesitura echó mano de la experiencia para cambiar el ritmo y salir indemne de cada momento peligroso.



De hecho, Calle inauguró el marcador con 14 hombres sobre el campo. La aplastante superioridad mostrada en la melé durante gran parte del partido tranquilizó a un UBU Colina Clinic capaz de aumentar la renta con el tiempo cumplido gracias a otra patada de su apertura.



El 6-0 era un balance muy positivo. Para entonces, el Bera Bera ya había mostrado su capacidad y quedó claro que no perdonaría el menor descuido. Así, los visitantes aprovecharon una pérdida de balón gualdinegra y un par de fallos en el placaje para anotar el ensayo junto al banderín.



El 6-7 fue un toque de atención en toda regla. Los de Martín y González reaccionaron con la firmeza que se le presupone a un equipo campeón y aceleraron en busca de la victoria. Fueron los mejores minutos de un UBU Colina Clinic consciente de que el éxito de la misión dependía de esta fase del encuentro.



La delantera asumió el protagonismo, puso ruedas a la melé y castigó en cada punto de encuentro hasta salirse con la suya. El debutante Potgieter abrió la puerta tras una acción con numerosas fases y, a renglón seguido, el Aparejadores rescató un clásico de su repertorio para asentar la ventaja. Los gualdinegros montaron un maul imparable a la salida de una touche para que Aristemuño posara el oval en la zona de marca entre una maraña de jugadores.



Las transformaciones de Calle completaron el buen hacer del bloque local. Parecía que el 20-7 zanjaba la cuestión, pero aún había que trabajar 20 minutos más. Un placaje alto de Valverde le costó el sin bin cuando los locales comenzaban a flojear en la melé. El Bera Bera se hizo con el dominio y apretó en busca de la remontada.



La insistencia premió a los vascos con un ensayo de castigo. Quedaban cinco minutos más un eterno añadido fruto del parón vivido por un par de lesiones y los burgaleses echaron el resto en inferioridad por la amarilla a Bianco . La incertidumbre del marcador hizo pasar algún apuro, pero el importante triunfo se quedó en Burgos.