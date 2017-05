Urko Vera prolonga la agonía

CÓRDOBA 1

MIRANDÉS 1

Córdoba CF: Pawel, Caro, Rodas, Deivid, Bittolo, Pedro Ríos (Moha Traoré, min. 57), Aguza (Luso, min. 79), Markovic (Edu Ramos, min. 68), Javi Lara, Javia Galán y Rodri.

CD Mirandés: Roberto, Fran Cruz, Carlos Moreno, Álex Quintanilla (Álex Ortiz, min. 69), Kijera, Sangalli, Eguaras, Guarrotxena, Rúper, Provencio (Fofo, min. 72) y Pedro (Urko Vera, min. 61).

Árbitro: Prieto Iglesias (Navarro). Amarilla a los locales Aguza y Rodri y a los visitantes Roberto, Guarrotxena, Carlos y Kijera.



Goles: 1-0, min. 60: Caro; 1-1, min. 94: Urko Vera.

CÓRDOBA

El CD Mirandés sumó un punto insuficiente en su lucha por la permanencia. Al menos, pudo celebrar el tanto del empate conseguido por Urko Vera en el minuto 94 del partido que le enfrentó ayer a un Córdoba también necesitado de puntos.



El entrenador local, Luis Carrión, no se salió del guión previsto y optó por dar continuidad a los hombres que tan buenos resultados como local le habían dado en los últimos encuentros, cambiando sólo al sancionado Antoñito por Rodas. El técnico burgalés, Pablo Alfaro, hizo hasta tres cambios con respecto a la semana anterior al dar entrada a Quintanilla, Sangalli y Pedro Martín.



Los rojillos salieron con la presión propia de la situación en la que se encuentran. A pesar de ello gozaron de la primera oportunidad, cuando Sangalli no llegó por poco a un centro desde la derecha cuando lo tenía todo a favor para adelantar al Mirandés en el marcador.



Pero todo fue un espejismo, ya que tras esa ocasión el Córdoba fue poco a poco ganando terreno para acercarse con peligro a la portería de Roberto. El CD Mirandés centraba sus esfuerzos en defender y buscar rápidas transiciones ofensivas.



El meta rojillo se convertía en el mejor hombre de su equipo, parando las acometidas blanquiverdes. Por ello Alfaro decidió adelantar la línea de presión de su equipo, intentando sacudirse el ligero dominio blanquiverde, algo que calmó en parte.



Se llegaba a la recta final de la primera parte con el partido más sosegado, fruto del trabajo de un Mirandés que durmió el juego. Apenas un disparo lejano de Eguaras que salió fuera fue el balance del cuadro visitante en la primera parte, sumado a la ocasión inicial de Sangalli.



La segunda mitad comenzó con las fuerzas más igualadas. El Mirandés gozó de dos ocasiones en las botas de Pedro Martín, pero el delantero no acertó a batir a Pawel.



Se fue diluyendo el efecto rojillo y el Córdoba ganó terreno poco a poco, hasta que, al cuarto de hora, una falta lateral lanzada por Javi Lara fue rematada a gol por Caro.



Alfaro reaccionó tras el tanto, dando entrada a Urko Vera para buscar mordiente y los goles necesarios para una victoria que era vital. Lo intentaba el Mirandés, pero apenas ponía en aprietos a Pawel. Un flojo cabezazo de Guarrotxena que salió alto fue la tímida respuesta de los jugadores de Anduva.



Entonces, el bloque burgalés se fue con todo arriba, consciente de que la derrota les dejaba con pie y medio en Segunda B. Apostó Alfaro por Fofo para acumular más gente arriba y el Córdoba, por su parte, se defendía con fuerza para no perder tres puntos vitales.



Sangalli gozó de una gran ocasión en un mano a mano con Pawel del que salió vencedor el portero polaco. No fue, sin embargo, la mejor ocasión rojilla. Y es que Urko Vera, con todo a favor, envió fuera un disparo que pudo suponer el empate.



Con todo, el delantero sí acertó con el marco antes de acabar el choque. El Mirandés encontró el premio en la última jugada, en una falta a 30 metros de la portería de Pawel. El balón llegó colgado al corazón del área y el delantero Urko Vera, que había salido en el tramo final del encuentro, mandó el balón al fondo de la red cuando todo el estadio celebraba ya la victoria verdiblanca. Jarro de agua fría para una parroquia cordobesista que se abona al sufrimiento hasta el final.



El Mirandés por su parte, consigue un punto épico sobre la bocina en El Arcángel, aunque le sirve de poco para su objetivo de la salvación, ya que no recorta distancias con sus rivales directos. Las jornadas avanzan y el bloque de Pablo Alfaro ha agotado todo su margen de error. No en vano, son 9 puntos de desventaja cuando restan 18 por disputar.