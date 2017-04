Valverde se eterniza con una victoria en el País Vasco

Si hubiese que encontrar una referencia para demostrar la base de la perenne juventud de Alejandro Valverde (37 años en 17 días) quizás estuviera en la jornada de su nacimiento, un 25 de abril, el día de los claveles, de una revolución portuguesa que sumergió a millones de personas en una eterna primavera. Valverde corre con la ilusión de un juvenil y demuestra día a día algo que en cualquier otro ciclista sería una aberración. Todavía hoy es un corredor de futuro, el más inmediato, celebrar el cumpleaños en las Ardenas siendo el favorito principal para el tríptico que cerrará la temporada de clásicas --Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja-- antes de la llamada de las tres grandes.

El inicio de la temporada ciclista 2017 se ha movido al compás de los pedales deValverde. Se fugó en febrero en su tierra para ganar en solitario la Vuelta a Murcia, carrera de un solo día aunque su nombre lleve a confusión. En la Vuelta a Andalucía superó por un segundo a Alberto Contador y en la Volta, donde presentó en sociedad a Marc Soler como algo más que un gregario en el Movistar, se anotó la victoria contra la marea de los jueces que lo sancionaron, a él y a su equipo, de forma injusta. Y, ahora, en la Vuelta al País Vasco, la 'itzulia', prueba World Tour al igual que la ronda catalana, ha logrado la victoria con casi 37 años y por primera vez en su carrera deportiva.





EL PODIO DE LA CARRERA

"Me estoy sorprendiendo incluso a mí mismo. Siempre puedes tener dudas pero este inicio de año ha sido el mejor de toda mi carrera deportiva", admitió Valverde a la televisión vasca después de apretar en la contrarreloj final de Eibar (segundo tras el esloveno Primoz Roglic), ante la presión de un Contador que jamás se rinde y que consiguió otra segunda posición (segundo en Andalucía, París-Niza y Catalunya) en este caso castigado por caídas, pinchazos y hasta por problemas técnicos. "No funcionaba la radio y he tenido que hacer toda la contrarreloj sin referencias". Ion Izagirre, ciclista de la casa vasca, fue el tercero, el corredor que dejó Movistar para fichar por el Bahrein para poder pelear por más carreras y dejar parte de su papel como gregario (aunque deberá ayudar a Vincenzo Nibali en momentos claves de la temporada).

No pudo acompañar aValverde en el podio por muy poco, pero David de la Cruz, el ciclista de Sabadell, ocupó la cuarta plaza de la general, después de ser dos días líder y ganar la etapa de San Sebastián.

Finalizó una ronda vasca que ha eternizado a Valverde, que ha vuelto a evidenciar que Contador jamás se rinde ("lo bueno aún esta por llegar") pero una carrera también que debió apostar por las bonificaciones, por algo más de montaña y por mejorar la seguridad precisamente para impulsar ese espectáculo siempre aliado con una 'Bala' llamada Valverde.