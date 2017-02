Valverde vuelve a rejuvenecer y se impone en la Vuelta a Murcia por quinta vez

Para un murciano, y Alejandro Valverde lo es, la Vuelta a Murcia es algo así como su pequeño Tour, como el jardín, convertido en asfalto, donde entrena a diario, cuando no está compitiendo o concentrado en Sierra Nevada. Una vez le preguntaron al 'joven' ciclista de Murcia, porque 36 años no son nada para el corredor al quetodos conocen como 'El Bala', que por qué no se marchaba, por aquello de los impuestos, a Andorra, como muchos, o a Suiza o Mónaco, como hacen otros. Pero él ni quería estar lejos de sus primeros hijos, ni renunciar al calor de las gentes y el termómetro murciano. Este sábado se ha impuesto por quinta vez en la Vuelta a Murcia.



Otros muchos se preguntan hasta cuándo se mantendrá en activo. Y son bastantes los que miran hacia atrás buscando un relevo a unageneración que encabeza junto a Alberto Contador. Pero si se olvida de dar la vuelta al carnet de identidad de Valverde y solo se observan sus piernas, su gallardía, su cariño hacia el ciclismo, sus ganas de atacar, de luchar por cuantas carreras a las que se apunta, no da la impresión de que, por ahora, tengan que saltar las alarmas buscando un relevo generacional, aunque se aplaudan las victorias de Mikel Landa y figure el nombre de Marc Soler apuntado en la lista de jóvenes rebeldes.

INSTINTO DE CAZA

Porque Valverde no ha perdido el instinto de caza, como el que le ha permitido este sábado atacar en el Collado Bermejo, la montaña 'sagrada' de los ciclistas murcianos, fugarse en solitario y hasta tener tiempo de deleitar a sus paisanos levantando los brazos en la Gran Vía de Murcia al ganar su carrera, la que le recompensó con el dorsal uno y donde se anotó la victoria oficial número 98 de su carrera profesional. Muy difíciles se tienen que poner las cosas para que Valverde no llegue al Tour, en julio, siendo ya un corredor centenario en triunfos.

Antes tiene una cita con diferentes carreras preparatorias como la Volta, el próximo mes, camino del Tour, donde será la pieza de confianza de Nairo Quintana, dispuesto siempre a tomar las riendas del equipo si se tuerce cualquier objetivo, y de la Vuelta donde llevará todos los galones del Movistar con el que, por ahora, seguirá hasta los 39 años.