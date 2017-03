«Vamos a intentar ser más prácticos y menos vistosos»

Manix Mandiola sigue deshojando la margarita en busca de un equipo de garantías con el que intentará retornar a la senda de la victoria el próximo domingo en Pamplona. Las bajas obligadas por sanción de Andrés y Jorge Fernández y los múltiples contratiempos físicos que impiden trabajar con normalidad a Prosi, Chevi y Adrián están obligando al técnico del Burgos CF a estrujarse las meninges para dar con la pieza adecuada que permita que el equipo mejore su rendimiento a domicilio.

No está siendo tarea fácil. Prosi no termina de recuperarse del esguince de rodilla que se produjo frente al Valladolid B y todavía no se ha sumado al grupo. Sí que lo han hecho Chevi -aunque trabajando a menor ritmo que el resto- y el pichichi del equipo, aunque mermado por sus molestias en el pubis.

El preparador del combinado blanquinegro no pierde la esperanza de poder contar con los tres tocados para el choque ante Osasuna B. «Pero mientras, hemos estado haciendo varias probaturas para tener alternativas de juego dependiendo de lo que pase con Prosi, o de lo que pueda aguantar Adrián».

Así las cosas Mandiola ensayó ayer diferentes alternativas. La que parece cobrar más visos de plasmarse en realidad es la de regresar a la defensa de cinco hombres para intentar fortalecer la retaguardia después de tres derrotas consecutivas a domicilio. Popa, que regresará al once inicial, formará en el eje de la zaga junto a Odei y Ramiro, con Dani Gómez como carrilero zurdo. En el diestro probó con Chevi y con Armiche en el partidillo jugado ayer.

El segundo cuenta con más papeletas, si finalmente no apuesta por desplazar a Odei al lateral, más teniendo en cuenta que si Prosi no llega a tiempo tendría también problemas para completar la medular. Con un sistema 5-3-2 Ramos y Chevi parecen fijos por delante de la defensa, con Prosi o Álvaro Antón completando la tripleta.

Más seguro tiene Manix Mandiola los dos hombres que jugarán en punta: Adrián y Fito Miranda.

«Con las pruebas realizadas quería ver las sensaciones de la gente en puestos que no son los suyos. Algunos se sienten incómodos, por lo que poco te van a aportar. Otros son más optimistas y están dispuestos a todo. No soy muy partidario de los partidillos de los jueves, pero teníamos que hacerlo para sacar conclusiones. Intentaremos sorprender al rival de alguna manera», explica el eibarrés.

Sea como fuere, el entrenador del Burgos CF resta importancia a la importancia del sistema de juego que empleará en Tajonar. «Las tácticas o los dibujos tienen una importancia relativa porque al final lo que realmente cuenta es la actitud. Hay gente que hace que cualquier sistema sea bueno por lo que pelea o transmite. Y por bien que tú lo hagas, no solo depende de tí mismo, los contrarios también cuentan», matiza.

Por otro lado, considera fundamental acabar con su dinámica negativa de resultados lejos de El Plantío. «Llevamos tres partidos consecutivos perdiendo a domicilio, siempre por la mínima. En el primero se nos lesionó Cusi, en el siguiente Adrián. Hemos tenido problemas, pero es algo que podemos decir una vez y no todas las semanas, porque aburrimos y corremos el riesgo de hacer como Fernando Alonso con el coche, que siempre le pasa algo. No podemos llorar por las ausencias y con lo que tenemos hemos hecho buenos partidos. Sin ir más lejos, los últimos cuatro en casa han sido partidos de nota. Somos capaces de jugar bien, a ver si somos capaces de trasladarlo fuera».

En la misma línea apela al pragmatismo. «Vamos a intentar ser menos vistosos y más prácticos. Igual tenemos que aburrir al personal, ya lo hemos hecho otras veces, pero sacando algo positivo. Solo podemos ir a ganar».

Y ello a pesar de reconocer que cuenta con una plantilla «que juega bien al fútbol». «Pero fuera de casa siempre salimos perjudicados. Nos están penalizando mucho los rivales nuestros fallos. No podemos echar la culpa al empedrado, algo habremos hecho mal», concluye.