Varios problemas lastran el inicio de semana del San Pablo

Múltiples contratiempos están lastrando el inicio de la semana de trabajo del San Pablo Inmobiliaria, mermando la calidad de los entrenamientos por las ausencias que impiden a Diego Epifanio contar con la plantilla al completo desde hace varias semanas.



Dos de los efectivos de la plantilla se perdieron ayer al menos una de las dos sesiones. Fue el caso de Goran Huskic y Brandon Brine -mientras que Mo Soluade sigue sin trabajar con total normalidad con el grupo- y Javi Vega protagonizó un susto que, afortunadamente pareció quedar en nada.



El que fuera MVP de la última jornada no pudo acabar la sesión matinal por los dolores que le provocaba un leve esguince que se produjo el lunes. Se trasladó a los servicios médicos para someterse a pruebas médicas, pero pudo ejercitarse sin problemas en la sesión de la tarde.



Por su parte, Brandon Brine trabajó sin contratiempos en la jornada matinal, pero al término de la sesión sufrió uno de sus ya habituales episodios de migrañas que le obligó a guardar reposo absoluto por la tarde. Mientras, Goran Huskic no pudo entrenarse con el grupo por la mañana debido a una indigestión que le provocó problemas gastrointestinales que mermaron notablemente su potencial físico. Y aunque no al 100%, sí se unió al grupo en la jornada vespertina.



De otro lado, Mo Soluade se encuentra en la recta final de su proceso de convalecencia de los problemas musculares que le hicieron perderse el choque ante Coruña. El base solo pudo completar los tramos finales de cada sesión de entrenamiento con el grupo, pues antes sigue trabajando en su recuperación con el fisio.



El preparador burgalés se lamenta por la situación. «Desde que se fuera Mario Cabanas, por unas u otras razones, todavía no hemos podido trabajar con normalidad todo el grupo al completo. Siempre falta alguno».



«TRANQUILIDAD»

En otro orden de cosas, el técnico del CB Miraflores se mantiene firme en la línea argumental que ya expusiera el pasado viernes tras la derrota de su equipo frente a Coruña. El preparador burgalés hace un llamamiento a la «tranquilidad» a todos los estamentos del club y a la afición tras las derrotas encajadas en las últimas semanas.



«Estoy convencido que este grupo de trabajo va a dar mucha guerra. Esto es muy largo. Tenemos que saber disfrutar de las victorias y aprender de las derrotas, pero siempre sin perder el rumbo de los objetivos de partida y siendo conscientes de dónde venimos», matiza.



En la misma línea, pide «serenidad». «A veces nos olvidamos de dónde venimos. Está muy bien el recuerdo y en Burgos se ha visto en los últimos años un magnífico baloncesto. Pero esto es otra cosa. Hay gente que no es consciente de que estuvimos a punto de quedarnos sin baloncesto en Burgos», explica. Por esta razón reclama que no se «ponga más presión sobre la plantilla», de la que alaba su esfuerzo, dedicación y compromiso diario. «Juzgar el trabajo de todas las personas que estamos ahí dentro por ganar o perder a veces es muy injusto. Y no hace falta que se presione al equipo, ya se autopresionan los jugadores».