Vega: «El San Pablo tiene aún mucho margen de mejora»

El San Pablo Inmobiliaria es el único de los equipos deportivos de alto nivel de la capital que ha mantenido su rutina habitual de entrenamientos durante la presente semana. De hecho, es el único que no verá completamente interrumpida su competición liguera durante las vacaciones navideñas.

Uno de sus capitanes y referentes sobre la cancha, Javi Vega, destaca el buen momento de forma que vive el cuadro azulón. «Hemos cogido el camino bueno y hemos logrado 6 victorias consecutivas. Estamos buen momento para afrontar el último choque de la primera vuelta en Palencia».

El interior madrileño reconoce que la Copa Princesa no «era en principio un objetivo para la plantilla», pero se muestra ambicioso y no descarta nada. «Estamos en disposición de poder conseguirlo y lo vamos a pelear. Aunque debemos tener los pies en el suelo es una situación que genera gran ilusión entre la plantilla».

El pívot reconoce que luchar por el primer título oficial del curso sería todo un espaldarazo al traabajo realizado. «El CB Miraflores es un club con una historia todavía muy corta, menos de dos años. Pero se están haciendo las cosas muy bien y sería un gran premio colarse en la Copa».

Javi Vega destaca la progresión experimentada por la escuadra en las últimas semanas. «Era un equipo totalmente nuevo que ha tenido un proceso de conocimiento y adaptación de todos los jugadores. Pero el trabajo está dando sus frutos y está viéndose en la pista. Este equipo tiene todavía un gran margen de mejora. Es una escuadra muy joven, que al igual que en ciertos momentos ha pagado un peaje por su inexperiencia, tiene mucha capacidad para seguir creciendo y mejorando».

El interior madrileño, que vive su segunda temporada en Burgos, pone en valor la igualdad de la Liga. «La Liga está siendo muy bonita, con 8 o 9 equipos separados por tan solo un par de victorias en la tabla clasificatoria. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ya que en algunos aspectos la LEB Oro está bastante mal, al menos en lo deportivo parece más atractiva que nunca».

Para Javi Vega la fortaleza defensiva debe ser la piedra filosofal del proyecto azulón. «Adelante tenemos mucho talento y aún sin hacer las cosas bien podemos resolver bien las situaciones, pero los partidos los ganamos atrás. Cuando hacemos bien las cosas en defensa este equipo crece mucho. Hemos conseguido en las últimas semanas bajar la media de puntos recibidos. Estamos siendo cada vez más regulares atrás, recibiendo menos de 70 puntos, lo que nos da muchas opciones de triunfo».