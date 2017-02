Ángel Viadero regresa a El Plantío, donde se prevé que la afición burgalesa le reproche su apresurada salida el pasado verano cuando ya había comenzado a realizar la plantilla del Burgos CF. Sin embargo, el entrenador del Racing de Santander espera un recibimiento «normal». «En Burgos hicimos un trabajo muy honesto. Hicimos una buena clasificación, la mejor de la última década.Conservo buenas relaciones, el cariño de la gente que me vio trabajar y de los que saben el trabajo que empleé en ese club. A partir de ahí, ahora mismo estoy centrado en el Racing y el objetivo es hacer el mejor partido posible para ganar», respondió en la rueda de prensa que dio ayer ante los medios de comunicación cántabros.

Cree que será un partido«complicado» para los intereses de su equipo y recuerda que el conjunto blanquinegro ha ido «a más». «Al Burgos le costó arrancar. Lo ha pasado francamente mal, pero lleva un último tramo mejor. En enero los números que tiene son buenos. Ha pasado de estar en descenso a coger un poco de aire y margen de error. Es un equipo que lo está haciendo bien las últimas jornadas. Nos vamos a encontrar a un equipo complejo y en alza», comentó el técnico.

Espera un partido «equilibrado» y teme la capacidad burgalesista de «dificultar la iniciación». «Creo que ellos plantearán un partido más encaminado a lo que hicieron ante el Mutilvera. Buscarán que no seamos capaces de sacar la pelota fácil. Se repliega bien, junta la líneas, no concede espacios cerca de su portería y que ha mejorado en tareas defensivas», argumentó.

Alabó a su ex equipo, del que señaló que es un conjunto «dinámico» en tareas ofensivas. «No es de elaborar mucho. Es capaz de llegar rápido. Tiene calidad por dentro, muchos recursos técnicos también por fuera. Tiene sus argumentos y habrá que estar muy bien para conseguir el triunfo.