Los triunfos se han convertido en una rutina para el UBU Colina Clinic. Ayer tenía un complicado encuentro ante el Ourense, un conjunto que crece como local y que tiene un importante potencial ofensivo. Pero el conjunto burgalés ganó de nuevo, lo que ya se ha convertido en una rutina. Se trata de la decimocuarta victoria consecutiva del equipo que entrena Marcelo Chorny. Si la escuadra gualdinegra mantiene el nivel, pueden llegar muchas más.

Ayer logró un trabajado triunfo ante un rival peligroso y que en el inicio del choque demostró su poderío. Aunque la escuadra castellana fue masticando el choque y con el paso de los minutos logró ponerlo a su favor. Incluso en la recta final, cuando quedaba un suspiro consiguió el cuarto ensayo de la tarde, lo que también le otorgó el bonus ofensivo.

Debutó Cabrera y Snyman y Bianco volvieron a ser los encargados de materializar en puntos el buen juego del UBU Colina Clinic.

En los primeros minutos del choque ninguno de los dos contendientes logró inaugurar su marcador. El cronómetro avanzaba sin que los guarismos de unos y otros cambiaran. Hubo que esperar hasta el minuto 24 para que Snyman lograra el primer ensayo. La acción sirvió para que el choque despertara ofensivamente.

Yes la respuesta de su oponente fue inmediata. Ourense empató a 7 dos minutos después. Fue entonces cuando los gallegos soñaron con doblegar al inexpugnable líder. Un golpe de castigo de Moisés Sánchez ponía por delante a los de Ourense, aunque el cuadro burgalés no perdía la compostura.

Así las cosas, poco antes del descanso volvió a aparecer Snyman para lograr un nuevo ensayo que redondeo Bianco con una certera transformación.

El UBUllegaba al intermedio del choque por delante (10-14), aunque la ventaja era escasa y debía seguir remando si no quería que el choque se le complicara en el tramo final. Sin embargo, al poco de reanudarse el choque Imo puso tierra de por medio.El 10-21 era un marcador más tranquilizador, más cuando el conjunto castellano demostraba que tenía el choque bajo control.

Los minutos fueron pasando y los de Chorny siempre tuvieron la sartén por el mango, aunque quedaba la guinda para cerrar el choque.A solo dos minutos del final, Rubén Domínguez logró un cuarto ensayo, que no solo ponía la puntilla al choque, sino que también otorgaba al UBUColina Clinic el bonus ofensivo.