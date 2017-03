A una victoria del play-off

Tiene su primer objetivo del curso al alcance de la mano. Y pretende certificarlo por la vía rápida. Si es posible el próximo viernes. El San Pablo Inmobiliaria camina con paso firme en la dura batalla hacia la ACB. Y podría obtener en la próxima jornada la clasificación matemática para la disputa del play-off de ascenso.

Para ello deberá imponer su ley en El Plantío (21,00 horas) frente al FC Barcelona Lassa. Y esperar que Quesos Cerrato Palencia doblegue a Palma Air Europa.

Si se cumplen esas dos condiciones el combinado azulón tendría absolutamente garantizada al final de la temporada regular al menos la novena plaza de la tabla clasificatoria de la LEB Oro. Y podría conseguirlo a falta de cinco jornadas para su conclusión.

El San Pablo Inmobiliaria ocupa actualmente (tras la disputa de la 28ª jornada de competición) la segunda posición de la tabla clasificatoria de la categoría de plata del baloncesto nacional. Y cuenta con 19 victorias en su casillero particular.

Con estos números aventaja en 4 triunfos a los equipos que cabalgan en la novena y décima posición (Actel Força Lleida y Palma Air Europa), los dos únicos que tendrían opciones matemáticas de alcanzar al CB Miraflores -pues Cáceres y Araberri tienen 13 victorias-.

Contra ambos el CB Miraflores presenta un balance de una victoria y una derrota, pero con Lleida tiene perdido el basketaverage particular, mientras que con Palma lo tiene ganado.

Es precisamente esta situación, unida al hecho de que los baleares no sean capaces de vencer en el Marta Domínguez y a que el cuadro de Epi saque adelante su contienda frente a un reforzado filial blaugrana, la que abriría de par en par a los burgaleses las puertas del play-off.

En cualquier caso será solo la primera bala. Y dispondrá de 5 más para conseguirlo.

Pero el San Pablo Inmobiliaria no se fija techos. Apunta a lo más alto y mantiene completamente vivas todas sus opciones de luchar por el campeonato liguero y el puesto que daría derecho al ascenso automático. Con 6 jornadas por delante el combinado de El Plantío se encuentra a tan solo 1 victoria del líder, Retabet GBC y empatado con Quesos Cerrato. Otras dos escuadras cuentan también para la lucha por la primera plaza (UF Oviedo y Breogán).

El primer escollo de las 6 finales que tiene por delante en el camino hacia el asalto de la cabeza de la general (4 de ellos en casa) será un FC Barcelona B que se ha convertido en el equipo más en forma de la competición con 6 victorias consecutivas.

El filial blaugrana era un claro candidato al descenso hasta el final de la primera vuelta, pero los importantes fichajes realizados a golpe de talonario de jugadores del calibre de Víctor Sada, Dago Peña y Volodymyr Herun han catapultado a la escuadra en la general y ya han logrado salir de la zona de riesgo.