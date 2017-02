BURGOS CF 2 – REAL VALLADOLID 1



Árbitro: César Díez Can (Burgos).

Goles: 1-0, min. 23: Fito Miranda. 2-0, min. 34: Adrián y 2-1, min. 44: Villar.

Burgos CF: Toni, Andrés, Ramiro, Odei, Popa, Cusi, Fito Miranda, Carlos Ramos,Adrián, Chevi y Jorge Fernández. También jugaron, Aurreko, Del Val, Varona, Jorge García, Mario Oreca, Armiche, Germán, Dani Gómez, Ismael, Álvaro Antón, Diego Suárez y Xabi.

Real Valladolid: Becerra, Ángel, Álex López, Lichnovsky, Juan Villar, Mata, Sergio Marcos, Rafa, Markel, Drazic y Rai. También jugaron Zambrano, Arroyo, Calero, Mayoral e Higinio.

El de ayer no fue más que un entrenamiento de calidad en el que la balanza cayó del lado del Burgos CF. Los blanquinegros doblegaron al Real Valladolid en un encuentro que Manix Mandiola utilizó para realizar diferentes pruebas en el sistema de contención. El cuadro local se midió a un conjunto que dejó en tierras pucelanas a los 11 hombres que fueron titulares la pasada jornada ante el UCAM Murcia y que completó la convocatoria con futbolistas del filial, quienes compiten junto a la escuadra burgalesa en el grupo Ide la Segunda B.



Falto intensidad y ritmo de juego, aunque era algo previsible. El partido estuvo plagado de alternativas y el marcador podía haber sido mayor si hubiera habido más acierto.



Manix Mandiola optó por repartir los minutos y solo Popa y Ramiro jugaron el partido completo, otros jugadores estuvieron sobre el terreno de juego poco más de 30 minutos. El Real Valladolid trató de tocar y de imponer su mayor rango futbolístico. Lo consiguió por momentos, aunque en otros, el exceso de relajación o la escasez de tensión, le impidió imponerse sobre el terreno de juego.



El triunfo se quedó en casa y como repite Mandiola: «Ganar siempre es bueno». Lo importante llegará el domingo en Pasarón, aunque la victoria reforzará el buen momento anímico que atraviesan los burgalesistas.



Fue el Burgos el que comenzó el choque mejor asentado sobre el terreno de juego y ya para el minuto 2 había inquietado a Becerra. Jorge Fernández provocó una peligrosa falta lateral y Carlos Ramos quiso sorprender al guardameta blanquivioleta con un disparo directo que acabó en saque de esquina.



El gas inicial de los de casa fue decayendo y poco a poco el Real Valladolid se fue adueñando del choque. Los blanquivioletas dieron el primer aviso en el 17 con una llegada de Drazic, muy activo durante el primer tiempo . Poco después fue Mata el que tuvo una gran oportunidad, aunque no supo definir delante de Toni. Entre el guardameta blanquinegro y Odei evitaron el primero de la tarde.



De lo que pudo ser el 0-1 se pasó al 1-0.Adrián y Fito Miranda se asociaron el interior del área y, ante la falta de contundencia de la defensa pucelana, el catalán batió a Becerra de tiro cruzado.El tanto animó a los blanquinegros, que posteriormente lo intentaron hasta en dos ocasiones por mediación de Ramos.



La calidad de los visitantes volvió a propiciar otra jugada de peligro pasada la media hora, pero Drazic no supo transformar un buen pase entre líneas que sorprendió a la poblada defensa burgalesa.



Como ya sucediera anteriormente, del empate se pasó al 2-0. Becerra quiso lucirse delante de Chevi, que le robó la cartera en el área y dejó en bandeja el gol a Adrián.



Antes de que llegara el descanso, el cuadro vallisoletano recortó distancias por mediación de Juan Villar tras otro buen pase por parte de la zona de creación del Real Valladolid.



En la reanudación llegaron numerosos cambios en ambas escuadras y el juego fue más deslavazado. La primera gran ocasión de este primer tiempo fue blanquinegra y Chevi no supo culminar una buena jugada de Dani Gómez por la izquierda. La respuesta visitante fue contundente y Juan Villar mandó un balón al larguero cuando el empate parecía inevitable.



El poder ofensivo burgalés disminuyó con las sustituciones. Mandiola siguió con las probaturas y durante la última media hora de juego se pudo ver a Popa como pivote defensivo, posición en la que tampoco desentonó.



Sergio Marcos, con un disparo cruzado, y Álex López, en un libre directo, fueron los protagonistas de las dos últimas ocasiones, ya que el choque se fue enfriando en el tramo final y ninguno de los dos adversarios fue capaz de imponerse claramente a su rival.

DEFENSA DE 5

Manix Mandiola mantuvo este sistema los 90 minutos

El partido de ayer puede ser una buena pista para los planes que tiene Manix Mandiola de cara al choque ante el Pontevedra. El técnico vasco mantuvo durante los 90 minutos una defensa de 5 hombres.El equipo siempre jugó con 3 centrales, sistema con el que disputó los últimos minutos del choque ante el Celta de Vigo B.El once inicial que juegue ante el Pontevedra se puede parecer mucho al que ayer comenzó ante el Real Valladolid.