Árbitros: Zamora y Sánchez.

Eliminados: No hubo.

Parciales: 11-27, 34-52 (descanso), 59-73 y 77-87 (final).

Tau Castellò (77): Rodríguez (3), Durán (18), Faner (11), Uclés (14), Nguirane (5) -quinteto inicial-, Cooper (-), Herrera (3), Chema García (8), Cabot (9) y Busma (4).

San Pablo Inmobiliaria (87): Soluade (5), Vega (16), Huskic (13), Álex López (11), Brandon Brine (4) -quinteto inicial-,Edu Martínez (15), Cabanas (-), Steirnansson (4), Álex Barrera (12), Jorge García (5) y Tonsinic (2).

El San Pablo Inmobiliaria logró una nueva victoria liguera, aunque lo hizo con más suspense de lo inicialmente previsto. El choque siempre estuvo bajo control burgalés y el conjunto castellano tuvo ventajas de hasta 25 puntos, aunque sufrió en el tramo final fruto de su exceso de confianza y de la fe del Tau Castellò, que nunca tiró la toalla.

La relajación le pudo costar cara al conjunto de Burgos, que a falta de poco más de dos minutos para el final vio como el marcador se recortaba hasta el 75-80. Por fortuna para los de El Plantío, no hubo remontada y en la siguiente jugada un triple de Edu Martínez dejó las cosas en su sitió y supuso una losa para los de casa, que siguieron compitiendo, aunque con menor convencimiento.

Se volvieron a ver las dos caras del conjunto burgalés, capaz de sacar de rueda a su oponente con el viento a favor y excesivamente impreciso en otras fases del choque.

Debutó Tonsinic y lo hizo de forma discreta.Anotó 2 puntos y estuvo 11 minutos sobre la pista.Acabó con valoración negativa y cometió una técnica. Su acoplamiento aún no es el adecuado.

Pronto se pudo comprobar que el cuadro burgalés estaba un escalón por encima de su oponente. Los primeros compases del choque fueron igualados, aunque más por deméritos del cuadro azul que por el acierto castellonense. Una vez que el San Pablo se asentó sobre la cancha demostró su superioridad. Apoyado en Huskic y Álex López, llegó un parcial de 0-14 que dejó el marcador en 8-22.

Castellò pidió su primer tiempo muerto. El cuadro levantino no era capaz de tapar la vía de agua que había encontrado su oponente. El conjunto que entrena DiegoEpifanio se mostraba sólido y acertado. Jugaba a un ritmo al que no llegaba su adversario y anotaba con facilidad.

Se alcanzó el final de la primera manga con un marcador de 11-27, que mostraba lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Simplemente el San Pablo Inmobiliaria era mejor en todos los aspectos del juego y mucho debía cambiar el partido para que el guión variara de forma brusca.

El choque se enrareció en el inicio del segundo cuarto. Un San Pablo Inmobiliaria excesivamente relajado dejó que su oponente recuperara el aliento y la confianza. Epi trató de frenar en seco la reacción castellonense y con el 18-31 en el marcador pidió tiempo.

Los suyos entendieron el mensaje y el amago de ‘motín’ por parte de Castellò se quedó en nada. La brecha fue creciendo y llegó a su máxima expresión con el 25-50. La balanza se decantaba de forma clara en favor del equipo burgalés.

Una tímida reacción local provocó que se llegara al intermedio con un marcador de 34-52, que seguía siendo muy favorable para los de Burgos.

Sin embargo, en el tercer cuarto algo cambió. Castellò, a la desesperada, aumentó el ritmo del choque, metió mayor intensidad a su defensa y buscó la vuelta a la tortilla desde la entrega y el atrevimiento.

La táctica le salió bien a los de la Comunidad Valenciana, que comenzaron a recortar distancias. Ni los tiempos muertos de Epi pudieron propiciar que la dinámica se frenara. El Tau Castellò le había cambiado el paso al partido y el San Pablo Inmobiliaria ya no estaba tan cómodo.En los últimos compases de este tercer cuarto, los locales llegaron a situarse a 11 puntos (57-68)gracias a un triple de Durán, aunque una técnica con el tiempo casi concluido dejó un electrónico de 59-73.

La diferencia parecía suficiente y a los burgaleses les quedaba nadar y guardar la ropa. Sin embargo, la distancia se fue acortando de la misma forma que aumentaba la confianza y el convencimiento en Castellò. Los locales llegaron a creer en la remontada después de haber tenido el choque perdido y San Pablo no acababa de reaccionar.

Las alarmas saltaron a 2:09 para el final en un contragolpe que culminó Faner. El marcador reflejaba un pavoroso 75-80.Sin embargo, la puntería de Edu Martínez salió al rescate y con un complicado triple en la siguiente jugada amainó el temporal. A partir de esa canasta, la brecha creció ante la impotencia de un Castellò que hubo momentos en los que creyó en la remontada.