A vida o muerte en Somozas

El Burgos CF se juega la vida en 90 minutos. Al borde del abismo y sin red de seguridad llega la hora de los valientes. El combinado blanquinegro se desplaza a tierras gallegas para medir sus fuerzas contra el colista, el Somozas (18,00 horas) en un choque crucial para el futuro inmediato de un ambicioso proyecto deportivo que acaba de nacer.



La comprometida situación clasificatoria obliga a la escuadra castellana, que estrenará técnico en el banquillo -Nacho Fernández-, a sumar los tres puntos en juego en el feudo del ya descendido cuadro gallego. Todo lo que no sea obtener una victoria significará dar un importante paso atrás en sus aspiraciones.



Aunque apurado y con el agua al cuello el combinado de El Plantío encara los tres últimos partidos del curso dependiendo de sí mismo (ya sin margen de error). Las cuentas pasan por sumar dos triunfos para esquivar de forma prácticamente segura tanto el descenso directo como el play-out. Y necesariamente el primero tiene que llegar esta tarde.



Después de hacer los deberes llegará el momento de seguir con atención los resultados de sus rivales directos en la lucha por salir de la quema (sobre todo lo que hagan el Boiro frente al Pontevedra y el Caudal ante el Palencia), pues el Mutilvera ya empató ayer con el Izarra y supera en 1 punto al BCF.



Más allá de la fragilidad de su oponente de turno, que solo ha sido capaz de sumar 2 victorias ante su afición en toda la temporada, el Burgos CF tendrá que saltar al terreno de juego con el cuchillo entre los dientes. No valen excusas.



Con la intención de dar un golpe de timón en una nave que parecía haber perdido el rumbo en las últimas jornadas la directiva optó por prescindir de los servicios de Manix Mandiola y poner al frente del barco al director deportivo, Nacho Fernández.



El asturiano ha irrumpido como un torbellino en el banquillo, dando la vuelta como a un calcetín el planteamiento de las sesiones de trabajo. Y haciendo las veces de psicólogo para recuperar anímicamente a sus pupilos para las tres finales en las que se jugará la suerte de toda la temporada.



Consciente de que en tan poco tiempo no se pueden hacer milagros, el trabajo del nuevo inquilino se ha centrado en la necesidad de que la plantilla de un paso adelante en un par de conceptos básicos: intensidad y concentración.



El cambio de metodología de entrenamientos no se traducirá sin embargo, como ya adelantó a principios de semana cuando se hizo cargo del equipo, en una revolución en el once inicial. Ni mucho menos.



De hecho, el trabajo realizado ayer en la última sesión de entrenamiento, hace indicar que probablemente solo introduzca un cambio en el equipo con respecto al que saltó el pasado fin de semana al terreno de juego para enfrentarse a la Cultural Leonesa. Y este se producirá en la línea defensiva, donde el experimentado Jorge García podría ocupar un puesto en el eje de la zaga junto con Odei en detrimento del joven rumano Popa.



Dani Gómez será la única ausencia obligada en las filas blanquinegras para esta contienda. El lateral zurdo no podrá viajar con sus compañeros a tierras gallegas por una inoportuna lesión que le puede hacer perderse el tramo decisivo de la temporada. Otros dos jugadores de la primera plantilla, los locales Germán y Mario Oreca, se quedaron fuera de la lista por decisión técnica.



Nacho Fernández confía plenamente en las opciones del Burgos CF para sumar el triunfo frente a un rival que ha sido en las dos últimas jornadas capaz de imponerse al Pontevedra y de empatar ante el Racing de Ferrol. «En los partidos en los que se enfrentan equipos de un mismo nivel, la intensidad hace que se decanten hacia un lado u otro. Es importante igualar la intensidad del Somozas en su campo y después estoy convencido de que la calidad de nuestros futbolistas aparecerá», explica. El asturiano no se fía de la endeblez de su oponente de turno. «Se han liberado de esa tensión que a veces te agarrota y no te deja pensar. Ahora es un equipo muy peligroso», finaliza Fernández.