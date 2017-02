El Villa de Aranda cede ante Anaitasuna y se complica la vida

El Villa de Aranda no levanta cabeza. El cuadro del Príncipe de Asturias prosigue su caída en picado. Ayer cayó frente a un Helvetia Anaitasuna que llegaba a la capital de la Ribera atravesando un bache de resultados del que se redimió en el hasta hace bien poco inexpugnable fortín burgalés.

La escuadra de Álvaro Senovilla dio un paso atrás en sus aspiraciones de llegar al final de la temporada sin apuros clasificatorios. Necesitaba con urgencia poner punto final a una larga racha sin conocer la victoria (no gana desde el pasado mes de octubre) para recobrar una moral ya maltrecha. No fue posible pese a que enfrente tenía un rival que transitaba en la zona media-baja de la general, pero que se mostró muy superior a los arandinos en cuanto se puso el balón en juego sobre la pista.

Esperanzador fue el arranque del Villa de Aranda frente a los pamploneses. Raúl Nantes, el mejor artillero de los anfitriones e Iker Antonio, pusieron por delante a los ribereños en dos ocasiones (2-1). Pero fue un espejismo, porque a partir de ese momento los locales cedieron la iniciativa en el luminoso y tuvieron que nadar hasta el final del duelo a contracorriente.

Los mejores lanzadores del Anaitasuna, el que fuera jugador del Villa de Aranda Oswaldo y Ugarte, comenzaron a generar zozobra en la retaguardia castellana. La brecha se fue agrandando . Iker Antonio lideró una tímida reacción local (8-9), pero quedó en agua de borrajas.

Y es que el Helvetia puso el pie en el acelerador y pasó por encima del sistema defensivo ribereño, estirando la ventaja en un abrir y cerrar de ojos (11-17).

Los navarros no bajaron nunca la guardia y supieron mantener con mucha solvencia la renta conseguida. De hecho, Anaitasuna mantuvo a raya al Villa de Aranda durante la segunda mitad haciendo completamente estéril el intento de reacción burgalés.