Árbitros: Carlos Javier Gude Prego

Juan José Gude Prego. Mostraron tarjeta amarilla al local Moyano, así como a los visitantes Héctor González y David Jiménez.

Exclusiones: A los locales Moscariello, Bicho, Mathias Ortega y Nantes (2), así como a los visitantes Simonet, Héctor González y David Jiménez.

Parciales cada cinco minutos: 0-2, 3-6, 6-10, 7-11, 8-13, 10-14 (descanso), 15-17, 17-19, 20-21, 22-22, 24-25 y 24-28 (final).

Villa de Aranda (24): Ledo, Adrián Fernández (4), Moyano (2), Megías (1), Iker Antonio (2), Manu (2), Moscariello (3) -equipo inicial-; Amérigo, Bojicic (-), Montserrat (-), Solenta (-), ‘Bicho’ (2), Amorim (-), Ortega (5, 2p) y Nantes (3).

Benidorm (28): Mijuskovic, Marchan (1), Simonet (6), Emilio Esteban (4) Grau (3), David Jiménez (5), Cuartero (4) -equipo inicial-; Calle, Héctor González (-), Bernabeu (-), Torrico (-), Eloy (1), Víctor Sáez (-), Iván Rodríguez (-), Valles (1) y Corzo (3).

El Villa de Aranda desaprovechó ayer una inmejorable oportunidad para encarrilar su permanencia. Se enfrentó al Benidorm, uno de sus rivales directos y acabó cayendo después de haber hecho lo más complicado. Un mal inicio de partido lastró a los ribereños, pero se rehicieron en la segunda mitad. Le dieron la vuelta a la tortilla, pero volvieron a recaer en los mismos errores en el final del choque, lo que terminó por decantar la balanza hacia el lado alicantino.



La situación de los burgaleses se complica sobremanera para los de la capital de la Ribera y se quedan a un paso del descenso.En las cinco últimas jornadas deberán hilar muy fino si quieren continuar una campaña más en la máxima categoría.



Se esperaba que la meritoria victoria que los locales lograron la pasada jornada en Cuenca tuvieron efectos positivos en su juego y en la confianza, pero no fue así y el Villa de Aranda pasó de dar un paso casi definitivo hacia la tranquilidad a meterse de lleno en la lucha por la permanencia y quedarse sin margen de maniobra.



El inicio de partido de los de casa fue horrible y fue Benidorm el que se hizo con el mando del choque.Cuando habían transcurrido solo 10 minutos el conjunto alicantino ya mandaba de forma holgada en el marcador (3-6). ÁlvaroSenovilla trataba de arreglar el desaguisado, aunque no encontraba la tecla para que los suyos funcionaran.



El juego de los ribereños era demasiado previsible y el equipo era incapaz de frenar a un oponente que se mostraba superior sobre la cancha. Se llegó al descanso con un preocupante 10-14, aunque afortunadamente para el bando burgalés el guión cambio.



La mayor intensidad del Villa de Aranda comenzó a dar sus frutos y las distancias se fueron reduciendo. Llegó el empate en el minuto 48 (22-22) y en el 52 el conjunto burgalés se puso por primera vez por delante (23-22).



Parecía que los de Senovilla tenían el choque al alcance de la mano, pero la reacción de Benidorm no se hizo esperar y volvió a surgir la peor versión de los de casa.El Villa de Aranda se estancó y su oponente se aprovechó de las circunstancias.



En los minutos finales fueron los visitantes los que dominaron y llevaron las riendas del choque. El equipo burgalés acabó negado de cara a portería y no fue capaz de ver portería en los últimos 7 minutos, lo que le lastró.



Su adversario aprovechó las facilidades y se llevó la victoria sin agobios y con una tranquilizadora renta que le permitió jugar de forma relajada los últimos minutos del choque.