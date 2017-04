El Villa de Aranda no levanta cabeza. Cedió con claridad en su visita al feudo del Recoletas Atlético Valladolid (34-28) y dejó escapar una buena oportunidad para haber metido tierra de por medio con la zona de riesgo. La buena actuación personal de Nantes y Moscariello no tuvo reflejo en el rendimiento del grupo.

La única noticia positiva de la jornada para el combinado burgalés fueron las derrotas que encajaron los dos equipos que ocupan los puestos de descenso: Cangas cedió en O Gatañal frente a Naturhouse Rioja (22-25), mientras que Sinfín perdió en tierras alicantinas frente a Benidorm (26-24), con lo que los ribereños mantienen su mínima ventaja con la zona peligrosa -aventajan en dos puntos a Frigoríficos Morrazo con cuatro partidos por delante hasta la conclusión de la temporada-.

Muy bien saltó el combinado de Álvaro Senovilla a la pista del histórico Huerta del Rey vallisoletano. Conscientes de la trascendencia del envite, los ribereños salieron con el cuchillo entre los dientes. Amorim y Megías pusieron el 0-2 en el marcador. Y los del Príncipe de Asturias fueron capaces de marcar la pauta frente a Recoletas hasta el ecuador de la primera mitad (7-8), instante en el que los anfitriones ganaron en intensidad defensiva y merced a un parcial de 4-0 tomaron la delantera en el electrónico. Ya no volvieron a mirar atrás.

El Villa de Aranda había perdido fluidez en ataque y se veía superado con relativa claridad en la retaguardia, permitiendo que el Atlético Valladolid fuera ampliando poco a poco su diferencia para llegar al intermedio con un 16-12 en el luminoso.

De poco sirvió el paso por los vestuarios, pues el descanso se tradujo en un cambio de rumbo de los acontecimientos. Valladolid, que está firmando una magnífica segunda vuelta de competición en casa, se encontraba mucho más cómodo sobre la cancha.

Y hacía valer su gran pegada en el área burgalesa. Así las cosas, el Villa de Aranda fue incapaz de recortar la distancia que había adquirido Recoletas en el tramo final del primer acto. De hecho la ventaja siguió creciendo hasta el 34-28.