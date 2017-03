El Villa de Aranda se ahogó en la orilla y se queda sin su ansiada presencia en la Final a 8 de la Copa del Rey. El cuadro burgalés cayó derrotado en Cangas por 26-22. Los gallegos dieron la vuelta a la tortilla y enjugaron la renta de tres tantos que defendían los castellanos. Y lo lograron en el último suspiro por un tanto que decidió la eliminatoria tras una buena reacción de los ribereños en el segundo acto.

No salieron bien las cosas a los pupilos de Álvaro Senovilla en los primeros compases de la contienda, pues los pontevedreses abrieron de inmediato una peligrosa brecha en el electrónico (3-0). Iker Antonio estrenó acto seguido el tanteador para los ribereños, que sufrían para contener la salida en tromba de su oponente de turno. Les costó entrar en calor a los del Príncipe de Asturias, quienes de la mano de Mathias Bonaventure lograron acortar distancias (4-2).

Fue un espejismo, pues Cangas tensó de nuevo la cadena para dar por completo, de forma momentánea, a la eliminatoria (7-3). Más presión para un Villa de Aranda que no encontraba el sitio en la pista superado por la agresividad del farolillo rojo de la Asobal. Y su técnico tuvo que pedir un tiempo muerto para poner orden sobre la ista. La arenga del preparador vallisoletano no surtió efecto.

No pintaba nada bien el panorama para los intereses burgaleses. La escuadra de Pillo venía con la lección bien aprendida y neutralizó por completo a los mejores artilleros del Villa de Aranda.

Y sin la aportación ofensiva de sus estiletes el combinado ribereño se desangraba (11-6), pese a que su intensidad defensiba había ganado enteros.

Los gallegos se mostraban muy sólidos en la retaguardia y dejaban en agua de borrajas cada intentona de remontada burgalesa. De hecho, Cangas logró mantener la ventaja de 5 tantos conseguida y que mantuvo hasta el descanso (14-9).

La charla de Álvaro Senovilla en el intermedio no se tradujo en una variación sustancial del guión del partido. A los anfitriones les favorecía el intercambio de golpes. Y así arrancó la segunda mitad. Pero muy poco duró la alegría al conjunto castellano, pues el Frigoríficos Morrazo tenía las ideas muy claras y ganaba una y otra vez la batalla táctica. Los gallegos dieron otro arreón en el electrónico marcando una nueva máxima ventaja en el minuto 37 (19-12).

La Final a 8 cada vez estaba más lejos. Yla reacción esperada no terminaba de llegar, pues la mejoría era a todas luces insuficiente (20-15). Pero el Villa de Aranda no estaba dispuesto a tirar la toalla antes de tiempo y logró engancharse a la contienda (21-18). Con la eliminatoria igualada el choque entró en una fase de máximo equilibrio. Y todo se jugó en el último suspiro. Con 25-22 en el luminoso y 90 segundos por delante todo se dilucidaría por un gol. Y este cayó del lado gallego, por mediación de Potic (26-22).