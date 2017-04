El Villa de Aranda quiere dar esta tarde un paso casi definitivo hacia la tranquilidad.Recibe mañana en el Príncipe de Asturias (17,00 horas) al Benidorm, uno de sus rivales directos.El conjunto alicantino tiene dos puntos menos en la tabla clasificatoria y es antepenúltimo. Así las cosas, una victoria del conjunto ribereño le permitiría aumentar la distancia hasta los 4 puntos cuando quedarían 5 jornadas por disputarse.



El choque tiene una gran importancia para ambos conjuntos y es que su futuro en la categoría depende mucho de lo que hagan mañana en Aranda de Duero.



Ambos conjuntos llegan con la moral alta a la cita. El Villa de Aranda logró una meritoria victoria enCuenca, que le dio aire en la clasificación y le permite afrontar este importante duelo pleno de confianza. También el Benidorm viene de vencer en su último choque liguero y lo hizo ante el Cangas, lo que le permite mantener la fe en la salvación.



El objetivo del conjunto local es mostrar su mejor nivel.Sabe que si consigue hacer bien las cosas y explotar sus virtudes estará cerca de la victoria. Se prevé un choque igualado en el que las diferencias no sean grandes, por lo que el equipo que controle mejor los detalles puede hacer que la balanza caiga de su lado.



Otro de los datos a tener en cuenta será el average.El conjunto de la capital de la Ribera buscará el pleno, aunque para ello deberá superar a su oponente por más de 3 goles, ya que en la primera vuelta perdió en el pabellón alicantino por 27-24.Si además de la victoria logra superar esta diferencia el objetivo de la permanencia estará aún más cerca.



El regreso del central Álvaro Torres es una de las preocupaciones de Álvaro Senovilla, entrenador del Villa de Aranda. Parece complicado que el jugador pueda llegar a la cita de mañana en perfectas condiciones, aunque no está descartado que trate de aportar su granito de arena pese a no encontrarse al cien por cien. El resto de sus compañeros están en perfectas condiciones para afrontar el choque.