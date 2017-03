Viñales (Yamaha) sigue impresionante en la pretemporada

Penúltimo día de ensayos de la pretemporada. Penúltima jornada de pruebas para, antes del Gran Premio de Catar, que arrancará elMundial de MotoGP, en Doha, ponerlo todo a punto. Y penúltima ocasión en la que el piloto catalán Maverick Viñales (Yamaha, 1.54.455 minutos) demuestra estar listo para aspirar a la corona deMarc Márquez (Honda, sexto, a 0.741 segundos). Si Ducati, a través de Andrea Dovizioso, que ayer estrenó un nuevo y espectacular carenado (ver imagen) con una cúpula exagerada “que le da más aplomo y estabilidad a la moto”), había dominado los ensayos del viernes, ayer fueron tres Yamaha (Viñales, Valentino Rossi y el satélite Jonas Folger) las que coparon el podio virtual de este penúltimo test.

Tras las dos Yamaha oficiales (“no recuerdo una pretemporada tan complicada para mi”, reconoció el Doctor, pese a su buen crono), Márquez, sexto, continuó con sus pruebas y, muy especialmente, intentando mejorar la electrónica de su Honda; Jorge Lorenzo (Ducati, octavo, a 0.898 segundos) empezó a descartarse para la victoria del domingo 26 de marzo) y Dani Pedrosa (Honda, a 1.420 segundos) no logró dar una vuelta excelente en toda la jornada.

“Necesito un buen día como despedida”, contaba Maverick Viñales, con referencia a la jornada de hoy, último test antes del gran premio. “Necesito hacer un simulacro de gran premio para confirmar mis buenas sensaciones. En Phillip Island (Australia) hice uno y me sentí bien. La moto reacciona muy bien con el depósito lleno y eso realmente me sorprendió, pero está claro que faltaría un long run; y hacerlo completo. Para mí falta aún mejorar un poco la electrónica y en eso estamos trabajando”. Viñales está convencido de que “el día de gran premio, los de siempre estaremos ahí, al menos durante las primeras diez vueltas”.

“Viñales ha vuelto a ser muy rápido”, señalo Márquez. “Por detrás suyo hay una gran pelea. Para nosotros, aquí, en Doha, un podio es casi como una victoria para nosotros. No es lo mismo, porque no te llevas los 25 puntos, pero hay que tener en cuenta que es uno de los escenarios que peor le van a nuestra moto”.. Y el tricampeón de MotoGP de Cervera (Lleida) razona su reflexión: “Aquí hay mucha aceleración, que el año pasado era nuestro punto débil. Eso no cambia de un año para otro. Eso y el paso por curva nos perjudica. Nuestro punto más fuerte es la curva lenta, y aquí no abundan”.

Jorge Lorenzo, por su parte, tampoco está excesivamente animado de cara al GP de Catar, donde siempre fue favorito. Su cambio de Yamaha a Ducati no está siendo fácil. “Ahora mismo veo complicado que yo y la moto podamos ganar aquí la carrera. Mañana (este domingo) te lo digo, pero ahora mismo lo veo muy complicado”, explicó un tranquilo Jorge Lorenzo. “Con neumáticos duros estábamos siendo de los más rápidos, lo que pasa es que Márquez y yo hemos sido los dos únicos pilotos que no hemos puesto hoy neumáticos blandos, que al parecer ofrecen una gran mejora y se pueden mejorar mucho los tiempos. La clasificación en un poco engañosa en ese sentido”.