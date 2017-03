Vuelta al trabajo sin delanteros

El Burgos CF sigue rumiando la derrota encajada el pasado sábado en Estella. La plantilla blanquinegra regresó ayer al trabajo tras dos jornadas y media descanso. Y lo hizo con varias ausencias destacadas en sus filas. De hecho, Manix Mandiola dirigió una sesión de entrenamiento sin ninguno de los dos delanteros de su plantilla: Adrián Hernández y Álvaro Montero.

El primero debido a las molestias en el pubis que ya le mantuvieron entre algodones la pasada semana. Los médicos le ha aconsejado un periodo de reposo para mitigar la dolencia y que le permita jugar en plenitud de condiciones en el tramo decisivo de la temporada.

Por este motivo disputó unos minutos el pasado fin de semana ante el Izarra y forzó la quinta amarilla -la previsión del cuerpo técnico era que no podría contar con el canario en Villaviciosa ante el Lealtad-.

Por su parte Montero, que reapareció sobre el terreno de juego tras un mes en el dique seco, se quedó también en los vestuarios realizando un trabajo específico de recuperación. Las difíciles condiciones del césped de Estella y su periodo de inactividad le han provocado unas molestias musculares que en principio no revisten ninguna gravedad y le permitirán sumarse al grupo en las próximas jornadas.

La sesión vespertina arrancó con una lectura de cartilla de Mandiola a sus pupilos. Tras analizar el vídeo del encuentro en Estella, el preparador de Eibar hizo hincapié en la necesidad de evitar cometer errores como el que supuso el gol del Izarra. En este sentido, el técnico de los blanquinegros reclama más comunicación y contundencia a sus zagueros.

Posteriormente dirigió la primera jornada de trabajo preparatoria del que será su segundo envite consecutivo, en esta ocasión en tierras asturianas, frente a otro de sus rivales directos en la lucha por poner tierra de por medio con los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria, el Caudal.

Un duelo en el que Mandiola se verá obligado a modificar una semana más la medular por la sanción de Prosi (aunque al menos recupera a Carlos Ramos tras cumplir su castigo).

La carencia de efectivos en esta demarcación podría dar la oportunidad de entrar en la convocatoria al centrocampista arandino Mario Oreca, un habitual en los entrenamientos del primer equipo pero que no ha dispuesto de oportunidades en competición liguera.

COMIDA OFICIAL

En otro orden de cosas el Burgos CF celebrará hoy una comida de hermandad en la que estarán presentes la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo, la junta directiva y el personal y colaboradores del club blanquinegro.