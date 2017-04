Zapatero se ofrece para mediar entre Piqué y Ramos

José Luis Rodríguez Zapatero se ha ofrecido como mediador entre el cruce dialéctico que mantienen Gerard Piqué y Sergio Ramos en los últimos años. El expresidente del Gobierno declaró que le "gustaría ver un diálogo" entre los futbolistas.

"La reflexión que hago es que la relación de Ramos, Piqué, el Barcelona y el Real Madrid tiene que transcurrir por cauces de cierta tolerancia. Hay que demostrar quién es mejor, pero en el campo. Yo quiero que gane el Barcelona", confesó.



"NO COMPARTO TODAS LAS DECLARACIONES"



El sentimiento azulgrana de Zapatero no es ningún secreto. "Soy bastante aficionado al Barcelona, aunque no comparta todas las declaraciones de sus jugadores", reconoció.

Sobre la afirmación de Piqué en la que dijo que "en el palco del Bernabéu se mueven los hilos del país", Zapatero se mostró conciliador. "Tengo aprecio por Piqué y me gustaría tener una conversación con él sobre este tema. En mi caso, en el palco del Bernabéu estuve una vez hace muchos años. Hay que superar determinadas visiones", sentenció el expresidente del Gobierno durante una visita al Consejo Superior de Deportes, en Madrid.