Zidane: "Para nada estoy seguro de que estaré aquí la próxima temporada"

El Madrid goleó 0-3 al Atlético en el Vicente Calderón en el partido de la primera vuelta, pero Zinedine Zidane tiene muy presente que el equipo rojiblanco fue el primero en derrotarle la temporada pasada desde que tomó las riendas del conjunto madridista. Fue en el Bernabéu y fue la tercera victoria consecutiva de Diego Pablo Simeone y los suyos en el Bernabéu en otros tantos enfrentamientos de Liga. Por eso el técnico blanco, que hace tiempo se abonó también al partido a partido, es consciente de que el nuevo derbi puede marcar su futuro y el del Madrid.

Tan pendiente está Zidane de lo que pueda pasar este sábado en el estadio madridista (16.15 horas, beIN) que de momento se niega a pensar en nada que no se ciña a lo que queda de temporada. Entre otras cosas, porque asegura que no sabe si seguirá en el cargo si no logra levantar al menos uno de los dos grandes títulos que tiene a su alcance.



FRACASO

"Para nada estoy seguro de que estaré la próxima temporada. No estoy pensando nada para la temporada que viene. Sé lo que es entrenar alReal Madrid para bien y para mal. Estoy preparado para todo. Hablo solo del partido siguiente, solo me interesa eso y siempre va a ser así hasta el último día que esté aquí", ha dicho el técnico francés, que minutos antes había intentado sortear tener que utilizar la palabra fracaso para el caso no ganar finalmente la Liga o la Liga de Campeones: "Vamos a intentar ganar, estamos aquí para eso. Luego, sobre fracasos cada uno puede opinar. Estamos concentrados, sabemos que en el tramo final nos jugamos todo y que hasta ahora no hemos hecho nada, no hemos ganado nada. La Liga y la Champions están en juego".

El próximo partido es contra el Atlético y Zidane, que no tiene explicación para lo sucedido en los tres últimos derbis ligueros en elBernabéu, tiene motivos sobrados para pensar que no les resultará tan sencillo ganar como en el partido del Calderón. Entre ellos está en lugar preferencial la buena racha del Atlético de cinco victorias seguidas y las habituales lagunas del Madrid, como quedó claro el miércoles en Leganés, pese al triunfo.

No hay claro favorito, según el técnico blanco, que tiene claro que elAtlético hace mucho más que defender muy bien. "No tienen solo eso. A lo largo de los últimos años con Simeone han mejorado muchísimo en todos los aspectos y juegan muy bien al fútbol. Los del medio campo, los laterales... Vamos a ver en el detalle, vamos a intentar molestar al rival", ha afirmado Zidane, que tiene a todos disponibles excepto a Varane y volverá tirar de la BBC, con escasas o nulas posibilidades de que Asensio o Morata, los mejores en Butarque puedan estar en la formación inicial.

EL ORGULLO DE SIMEONE

Simeone, por su parte, ha confirmado que no podrá contar conGameiro, ha subrayado la mejoría defensiva como la clave del crecimiento del Atlético y ha justificado que Griezmann se sienta favorito para este encuentro. "Cualquier futbolista que va a jugar un partido siente la ilusión de ganar, es una respuesta lógica. El Madrid y sus números son extraordinarios. Han ganado la Champions y la Copa del Mundo, siguen primeros y están camino de ganar la Liga. Se les ve centrados, sus números hablan por sí solos", ha señalado el técnico argentino, que ha asegurado que solo piensa en otro triunfo en el Bernabéu.

"Es igual ir a cualquier campo, siempre queremos los tres puntos. Necesitamos los puntos para nuestros objetivos... Esperamos un Madrid que salga fuerte, con presión muy alta y velocidad en los primeros 20-25 minutos. Con la BBC y me imagino que con Isco tendrán más posesión que si juega Casemiro", ha añadido Simeone, que sobre todo se siente orgulloso de haber empatado en el Camp Nou en el 2014, muchísimo más que de haberse llevado los puntos del Bernabéu en las tres últimas visitas ligueras.