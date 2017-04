Zidane: "Tenemos nuestro destino en nuestra mano y no cambiamos nada"

"Tenemos nuestro destino en nuestra mano. No dependemos de nadie para nada y vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Puedes perder un partido, pero no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Sabemos la importancia de cada partido, de cada punto, y vamos a seguir adelante". Así de tajante se ha mostrado este martes Zinedine Zidane, que no se arrepiente de nada de lo hecho ante el Barcelona en el clásico, pese a cómo se produjo la derrota.

"Nada, no me arrepiento absolutamente de nada. Haría lo mismo. Hicimos un gran partido. Errores sí cometimos, yo el primero, pero no cambio nada. Asumimos el riesgo de lo que hicimos. De cara al mundo, los dos equipos hicieron un gran partido, ganaron ellos y se acabó el tema... Lo digo molesto porque no me gusta perder, pero no cambiaría nada", ha asegurado el técnico blanco, que tampoco se arrepiente de haber alineado a Bale, que sufre una lesión de grado dos en el sóleo de la pierna izquierda y estará aproximadamente un mes de baja, con lo que se perderá las semifinales de Champions y buena parte de los seis partidos que quedan de Liga.

17 LESIONES DE BALE

Es la octava lesión de sóleo que tiene el galés desde que llegó al Madrid en el 2013, para un total de 17, pero a pesar de tan alarmante trayectoria de problemas físicos, Zidane considera que no era arriesgado hacerle reaparecer contra el Barça. "Estamos, y él el primero, disgustados, pero estaba al cien por cien. Me dijo que estaba perfecto y luego pasó eso. Son cosas que no se pueden evitar. El jugador quiere jugar y como siempre, cuando se vuelve de una lesión larga, luego cuando juegas y entrenas cada día hay molestias, pero esperemos que esta vez sea poca cosa y vuelva pronto", ha dicho el preparador madridista, que ahora se encuentra con una papeleta parecida con Varane, quien lleva solo tres entrenamientos completos con el grupo tras su última lesión y en principio volverá ante elDeportivo este miércoles en Riazor para hacer pareja con Nacho por la sanción de Ramos y la lesión de Pepe, que sigue sin entrenarse.

TENSA RECTA FINAL

No va a cambiar nada en la forma de trabajar cara a la recta final de la temporada, ni se siente con más presión que nunca ni obligado a más de lo que estaba ante la tensa recta final que se presenta y el aluvión de críticas que le ha caído. "Es lo mismo, no me siento obligado a nada. Me siento obligado a hacer cada día el máximo. Luego en el fútbol no puedes especular, la realidad es el día a día... Estamos acostumbrados a esto y lo único que podemos hacer es tener la misma idea. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. No cambio nada de aquí a final de la temporada. Nos quedan seis partidos de Liga y como mucho tres de Champions y vamos a intentar hacer el máximo", ha reiterado Zidane.

No ha querido calificar como injustas las críticas recibidas. "Tenemos que aguantarlas. Cuando perdemos, hay que saber aceptar las críticas y a veces se produce más rabia y más ganas y es lo vamos a intentar demostrar mañana ante el Deportivo", ha manifestado el técnico blanco.