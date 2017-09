La actriz porno Amarna Miller pide a sus fans 84.000 euros

La polémica actriz porno Amarna Miller sufrió un accidente de tráfico a principios de este mes en Filipinas. La joven, que también se dedica a producir, dirigir y escribir, viajaba por Filipinas en moto y tuvo un accidente "muy grave". Es entonces cuando a su amiga y compañera de profesión Nenetl Avril se le ocurrió abrir una página de 'crowfunding' para ayudarle a conseguir los 100.000 dólares (casi 84.000 euros) que necesita para cubrir los gastos hospitalarios derivados de su accidente y poder regresar a España.

"Su hombro, codo y pierna derecha sufrieron graves lesiones, requiriendo cirugías, puntos de sutura y una transfusión de sangre para ayudar a combatir una infección", explica la página de la recaudación.

La propia Amarna se ha encargado de documentar el estado de sus lesiones a través de su cuenta de Twitter.

"He tenido un accidente en Filipinas. Me he roto el hombro, me han hecho una operación y una trasfusión sanguínea. Sigo en recuperación. Os quiero a todos", publicó el pasado día 9 desde un hospital de Mimaropa, en Filipinas.

I've had a traffic accident in the Philippines.I broke my shoulder, I had a surgery and a blood transfusion. Still recovering❤️I love u all. pic.twitter.com/qsvlk4vSLS — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 9 de septiembre de 2017

Pero la idea del 'crowfunding' no ha sido bien acogida por todos, que critican que una persona que cobra tanto dinero ahora pida ayuda. Amarna aseguró en junio del 2015, en el programa de Risto Mejide 'Al rincón de pensar', que en España "solo te pagan 300 euros por escena heterosexual. Es una mierda". Una secuencia de una película para adultos se suele rodar en un día, por lo que, si una actriz graba unos 20 días (descontando fines de semana y festivos), ganaría en torno a 6.000 euros al mes. Ella se ha apresurado rápidamente a zanjar el asunto:

En la página de 'crowfunding' abierta por Nenetl Avril se aclara que "todo el dinero donado se destinará a cubrir gastos médicos y necesidades básicas, incluyendo comida, gastos de estancia (hasta ahora, vivía en su camioneta) y toda la atención médica que necesite" la actriz, que al parecer, y según la misma página, se encuentra en España desde el pasado viernes.

Está previsto que este martes la actriz haga una publicación en su canal de Youtube de un vídeo "explicándolo tooooodo sobre el accidente", según ha asegurado este lunes a través de su cuenta de Twitter.