El año en el que las famosas han dicho basta

"La vida es muy puta. No votes a una". Esta frase junto a la imagen de Hillary Clinton en una chapa a la venta en la convención republicana resume la que ha sido la campaña más bronca que se recuerda en Estados Unidos y que ha dejado fuera de la Casa Blanca a la primera mujer candidata a la presidencia del país. Pero la misoginia y las ofensas machistas por parte del que será presidente en unos días, Donald Trump, –no olvidemos su: "Cuando eres una estrella, te dejan hacer cualquier cosa. Hay que agarrarlas por el coño", dicho en privado, pero dicho– no son por desgracia un hecho aislado. Por eso este 2016 que acaba será también el año en el que una serie de cantantes y actrices se han rebelado en voz alta contra el machismo, los malos tratos, las desigualdades laborales o el sometimiento a la dictadura de la imagen. Estas son solo seis de esas voces.



Madonna: "Aquí estoy, como un felpudo"



"Aquí estoy ante todos ustedes, como un felpudo. Quiero decir, como una mujer dedicada al entretenimiento", empezó su intervención hace unas semanas en los premios Billboard, que la nombraban artista del año. "Gracias por reconocer mi capacidad para sobrellevar 34 años de carrera en medio de un sexismo flagrante y una misoginia y abusos constantes", prosiguió la reina del pop, de 58 años.

"Además de ser mujer, resulta que me estoy haciendo mayor, así que creo que lo más polémico que he hecho es seguir todavía aquí", aseguró Madonna entre aplausos. Y concluyó con un mensaje diáfano: "Como mujeres tenemos que empezar a apreciarnos a nosotras mismas. Aliarnos con otras mujeres fuertes y buscar mujeres de las que aprender, con las que colaborar, de las que inspirarnos e iluminarnos. La solidaridad verdadera entre mujeres es un poder en sí mismo".

VIDEO: Amber opens up to @girlgazeproject in a powerful and emotional message about domestic abuse. — Full video on our Twitter page. 😭✨ #AmberHeard #GirlGaze Un vídeo publicado por Amber Heard (@amberheardnews) el 25 de Nov de 2016 a la(s) 11:56 PST

Amber Heard: "No estáis solas"



La actriz inglesa, que se ha divorciado este año del actor Johnny Deep, al que acusó de malos tratos, se ha convertido en una activista contra la violencia de género. La protagonista de 'La chica danesa' escribió en un ensayo en la revista 'Porter': “Empecemos con la verdad. Esa fría y dura verdad. Cuando una mujer se atreve a hablar por fin de las injusticias y de su sufrimiento, en vez de encontrar ayuda, respeto y apoyo se debe enfrentar a la hostilidad, el escepticismo, la vergüenza. Sus explicaciones serán cuestionadas y su verdad, ignorada. Puede que estés sufriendo a puerta cerrada, pero recuerda que no estás sola. Necesitas saberlo. Quiero recordarte de tu fuerza, una fuerza que se multiplica por el número de mujeres que están detrás de ti. Es esta verdad la que me permitió a mí romper el silencio”. Con esta confesión invitaba a las mujeres que son víctimas de violencia de género a hablar, denunciar y pedir ayuda.

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. #jenniferaniston #tb Una foto publicada por Jennifer Aniston (@jenniferjaniston) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 11:36 PST

Jennifer Aniston: "Para que conste"



Las cartas abiertas se han convertido en el fenómeno feminista del año. Con el título, 'Para que conste', esto es parte de lo que escribió la actriz Jennifer Aniston en 'The Huffington Post': "Para que conste: no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Harta de ese escrutinio y de ese afán por hacer sentir mal a alguien por su cuerpo con el pretexto de estar haciendo periodismo, el primer artículo de la constitución de las noticias de famosos. (...) La cosificación y el escrutinio a los que sometemos a las mujeres es absurdo y alarmante. (...) El mensaje de que las niñas no son guapas a menos que estén súper delgadas, de que no merecen nuestra atención a menos que tengan el aspecto de una supermodelo o una actriz de portada de revista es algo en lo que todos estamos implicados. Esta forma de condicionarlas es algo que las chicas llevarán consigo hasta la edad adulta. Usamos estas noticias de celebridades para perpetuar esta visión deshumanizadora de las mujeres que se centra solo en la apariencia física y que se ha convertido en el deporte favorito de los tabloides en cuanto a especulación. ¿Está embarazada? ¿Está comiendo demasiado? ¿Ha dejado de cuidarse? ¿Está su matrimonio contra las cuerdas porque la cámara detecta algún tipo de imperfección física?

❄️🌨 one time for Hanukkah Una foto publicada por Ariana Grande (@arianagrande) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 12:15 PST

Ariana Grande: "No somos objetos. Somos reinas"



La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande ha sido la penúltima en arremeter en Twitter contra la cosificación femenina y ha animado a que las mujeres de todo el mundo se levanten contra los comentarios y actitudes machistas. "No soy un trozo de carne que un hombre consigue para usarla para su placer. Soy un ser adulto en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto", ha explicado tras desvelar una desagradable experiencia personal en la que un fan desbocado le dijo a ella y a su marido, el rapero Mac Miller: "Ariana es muy sexy, tío. ¡Te veo tirándotela!'". La cantante añade. "Quizá parezca solo una anécdota, pero cosas así suceden todo el tiempo y son la clase de momentos que contribuyen a la sensación de miedo e insuficiencia de las mujeres". Para la cantante, que tiene 43,2 millones de seguidores en Instagram: "Necesitamos compartir y hacernos oír cuando algo nos hace sentirnos incómodas porque si no lo hacemos, simplemente continuará. No somos objetos o premios. Somos reinas".

Jennifer Lawrence attends the #Passengers photocall in LA #jenniferlawrence #PassengersMovie Una foto publicada por jenniferlawrenceinform (@jenniferlawrenceinform) el 9 de Dic de 2016 a la(s) 2:41 PST

Jennifer Lawrence: "¡Anda y que te jodan!"



La protagonista de 'Passengers' no será la primera ni la última que se ha queja de las desigualdades en Hollywood, y lo hace con ironía. A su célebre: "Cobro menos que mis compañeros con pene" habría que añadir la respuesta que tiene preparada cuando un productor le pida que haga dieta para su próxima película: "Anda y que te jodan".

"The pain taught me how to write and the writing taught me how to heal" – Harman Kaur 📸: @Kerryhallihan Una foto publicada por Alicia Keys (@aliciakeys) el 5 de Dic de 2016 a la(s) 11:06 PST

Alicia Keys: "No quiero ocultarme más"



La cantante se ha contervido en estandarte de dar la cara sin maquillaje. En una carta abierta publicada en 'Lenny Letter', aseguraba: "No quiero ocultarme nunca más". "Era una mujer insegura y me sentía muy presionada, hasta el punto de que me daba miedo salir sin maquillaje. Empecé, más que nunca, a convertirme en un camaleón. Nunca era yo misma del todo y estaba cambiando constantemente para que los demás me aceptaran". Hasta que un día y de forma casual, aconsejada por una fotógrafa, hizo unas fotos sin maquillaje ni artificios estético. "Ese día me sentí más poderosa que nunca".

Los ojos con los que me mira @rubenvega_🙆🏻 WOW @voguespain Una foto publicada por 🌜🌺🌾🐚🌍🍀🌺🙏👊👄🍀🍀🌝 (@veronicaechegui) el 20 de Oct de 2015 a la(s) 1:42 PDT

Verónica Echegui: "El único éxito o meta es conocerse"



La protagonista de 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', publicó en Instagram una imagen en toples (junto a la actriz y modelo Alba Galocha) en el que reivindicaba la normalidad en los cánones de belleza y arremetía contra la presión que viven algunas actrices. "No os imagináis cuántas veces me han sugerido que me opere el pecho (un representante hace mucho, me dijo que no trabajaría incluso), o que me arregle la boca, o me han comentado sobre mi peso. Para mí el único éxito o meta posible es conocerse, saber qué es uno y descubrir lo increíble y precioso que tienes en ti (absolutamente todos lo tenemos) buscar dentro, no afuera" (...) Lo que me da realmente pena es haber dudado, habérmelo planteado y sobretodo me da pena pensar el tiempo de mi vida que he perdido pensando que nunca soy suficiente. Ni lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente exuberante, ni lo suficientemente buena actriz y un largo etcétera que me llevaría tiempo acabar. ¿Cuántos pensamientos y años he malgastado sintiéndome insatisfecha?".