Los anuncios de la Super Bowl 2017 de los que todo el mundo habla

Los anuncios de la Super Bowl son tan seguidos y comentados como el partido en sí, o la actuación del medio tiempo, este año, a cargo de Lady Gaga. Las críticas a la política migratoria de Donald Trump han sido el hilo argumental de tres de estos espots que, además, han arrasado en las redes sociales.

84 LUMBER: EL MURO CENSURADO

Entre las cintas destacó esta, que fue cortada por ser "demasiado controvertida" para la televisión, el de la compañía de materiales de construcción 84 Lumber. El anuncio cuenta la historia de una madre y una hija emigrantes que hacen un largo trayecto por México hacia EEUU hasta encontrar en la frontera el muro que quiere construir Trump. Sin embargo, al final hallan una puerta por la que entran al país mientras se puede ver la frase: "La voluntad de tener éxito siempre es bienvenida aquí".

Durante su emisión en directo, en la media parte, el anunció se cortó justo cuando iba a aparecer el controvertido muro, y un rótulo pidió a los televidentes dirigirse a la web de la compañía, que se colapsó enseguida por el gran número de visitas.



AIRBNB: APUESTA POR LA ACEPTACIÓN

La compañía para buscar casas de alquiler y residencias turísticas está en contra del portazo de Trump a los migrantes musulmanes, y ha aprovechado el espot de la Super Bowl para dejar clara su postura y lanzar un mensaje de diversidad y aceptación: "El mundo es más hermoso cuanto más aceptas".

Al mismo tiempo de la emisión, el CEO de Airbnb, Brian Chesky, lanzó un tuit refiriéndose al anuncio pero también anunciando la promoción de viviendas para refugiados, desplazados y supervivientes de desastres.

Check out this amazing story from @CBSDenver about our community helping refugees: https://t.co/luvZbwGEm5