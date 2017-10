Barbara D'Urso cambia a Gerard Butler por un modelo yogurin

El romance entre Barbara D'Urso y Gerard Butler ha sido breve. La pareja se dejó ver el pasado verano juntos en la playa de Ischia, pero ahora parece que la presentadora de la edición italiana de 'Gran hermano', se ha buscado una nueva y joven pareja.

Se trata de Stefano Sala, un modelo de 27 años, con el que la italiana se lleva nada más y nada menos que 33 años, es más, su nueva conquista tiene la misma edad que uno de sus hijos.

No sabemos que pensará Butler al respecto, de momento no se ha pronunciado, pero parece ser que su exnovia, de 60 años, se ha dado prisa para rehacer su vida, ya que muestra imágenes con su jovencito en sus historias de Instagram a pesar de que no lo ha reconocido de forma oficial.

Grazie perché anche ieri avete fatto volare la curva degli ascolti di Pomeriggio5 ❤️Anche nella seconda puntata.... Canale5 prima rete dal primo all'ultimo minuto! Grazieeeeee!! A dopo!! #pomeriggio5 #grazie #viamotutti #colcuore Una publicación compartida por Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 3:57 PDT