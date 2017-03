Blas Cantó: "No quiero pensar que me lo juego todo a una carta en 'Tu cara me suena"

Tras disolverse Auryn, la 'boy band' nacional de la que formaba parte, Blas Cantó (Ricote, Murcia, 1991) decidióprobar en 'Tu cara me suena'. Y en siete meses ha hecho un máster en géneros musicales. Su posición en lo más alto de la puntuación le hizo pasar directamente a la final, pero este viernes, 3, se deberá enfrentar a los otros finalistas: Beatriz Luengo, Rosa López, Lorena Gómez y Canco Rodríguez. Podría ser el primer hombre que gana una edición del concurso de Antena 3.

En la última gala estaría tranquilo, ya que no se jugaba nada... No se crea. Me puse más nervioso, porque la presión era diferente. Como nadie te valora, te marcas la presión insconsciente para estar a la altura. Porque por algo has pasado directamente a la final...

Ahora sí que hay presión.Y mucha. Sí. Está el nivel muy alto. Y en esta gala los contadores están a cero. La gente puede acordarse de lo que has hemos hecho durante el concurso..., o no. No quiero pensar que me lo juego todo a una carta. Pero es la última noche y hay que transmitir ciertas emociones.

Ahora vota solo la gente, que le quiere, pero Rosa sigue siendo Rosa de España'. Sí. El público le votó mucho en la última gala, tiene mucho apoyo. No se sabe qué pasará.

Si gana usted, no creo que griten "tongo", como le pasó a Manel Navarro. Es que en 'Objetivo Eurovisión' había fans muy pasionales. Y no puede haber tongo porque no se pueden trucar las llamadas del público y todo el concurso. Hay que respetar todas las opiniones, pero no creo que nuestros fans sean así.

Ha hecho un concurso impresionante. Ha ganado nada menos que seis galas... Yo ya me siento ganador solo porque en estos siete meses de 'Tu cara me suena' he hecho todo ese trabajo que tendría que haber hecho a nivel individual cuando Auryn terminó. Este concurso ha sido una bendición para mí, porque tendría que haber trabajado mucho más para quitarme esas etiquetas que llevas y prejuicios de la gente. Este es mi triunfo realmente: haber podido empezar en solitario con un nombre y con el cariño de tanta gente.

Y por fin ganaría un hombre. Pues sí. Y se lo dedicaría a Edu Soto.

Que la edición pasada quedó segundo. Oiga, su talento es innegable, pero ahí se ve mucho trabajo. Sí. Me lo decía mi profesor de canto: "No te conformes con lo que Dios te ha dado y trabaja". Sin esfuerzo y sin trabajo no podemos llegar a ningún sitio.

Un magnífico mensaje para los jóvenes, cuando hay tantos programas en que se triunfa tumbado en el sofá.Definitivamente. Porque hay mucha gente joven que te sigue, que te escribe... Todos tenemos ídolos, ya sean famosos o a nivel personal, y un referente. Y tienes que tener en cuenta que posiblemente tú llegues a serlo de alguien. Hay que aprovechar esos minutos de televisión y de prensa para transmitir ese mensaje esperanzador.

¿Se ha exigido más usted que el jurado? En realidad, ellos han sido muy duros conmigo. Posiblemente me han exigido más que otros. A veces te sentías un poco frustado, pero luego bajabas y veías que era normal.

Es el momento de gestionar las emociones, ¿no? Y el ego, que, a veces, sale, y te habla. Es inevitable.

¿Tras imitar a Diana Navarro se ha convertido en el nieto de España?[Ríe]. Sí. Por la calle antes se me acercaba un público más joven y ahora más general. Y cuando las personas mayores me hablan de esa imitación, sé que Diana Navarro irá de mi mano toda la vida. Y me hace mucha ilusión. Sobre todo, por haberme alejado tanto de mi estilo, haber trabajado géneros que nunca habría tocado. Hacer lo que haces habitualmente no tiene gracia. Tienes que alejarte de ti.

¿Le hubiera gustado ganar con uno de sus cantantes favoritos? Quizá con Alejandro Fernández, para repetir la canción al final. Pero no puedo pedir más de lo que tengo.

Ha llevado sus personajes femeninos con gran dignidad. ¿Cómo logró soportar tacones y pelucas? Ahora admiro más que nunca a las mujeres, porque es complicado serlo. Es increíble verte en el espejo con esa transformación que te hace ese equipo impesionante de caracterización. Pero me sentí frustado cuando hice de Cher, porque no quedé contento con mi interpretación. Ella estaba muy masculina bailando, me sentía mal de la voz... Ganar ese día no lo recibí bien. Supongo que un hombre haga eso puede destacar. Pero no fue mi mejor interpretación.

Y, encima, tuvo que volver a cantarla. Sí [ríe], pero me gustó más la segunda vez.

Aunque empezó en la tele de bien pequeño ('Veo, veo'; 'Eurojunior 2004'), consideraba la tele muy fría. ¿Ha cambiado de opinión? Sí. Lo que pasa es que yo hablo mucho y como la tele va a contrarreloj, me bloqueaba, me quedaba en blanco. Ahora entiendo el porqué: no sabía comunicar en la tele. Solo cantando. Y cuando dejaba de hacerlo, no hablaba o me quedaba serio.

¿Con 'Tu cara...' ha demostrado que es más que un componente de una 'boy band'? Es que todos los componentes de 'boy band' son algo más. Quienes decían que los Auryn no cantaban y que eran niños monos, igual ni habían escuchado nuestros discos. Antes se vendía más la imagen de sus músculos y peinados, pero estos grupos han evolucionado mucho. El último disco de Auryn podría ser perfectamente de Marron Five.

Vamos, que jamás reniegará de Auryn. No. Mi grupo fue lo mejor que me pasó en los últimos 10 años.

Pablo Alborán ha alabado su trabajo en el concurso. Te hace ilusión que alguien a quien le va tan bien la música valore lo que haces. Porque hay pocos artistas a nivel nacional que valoren una buena imitación, y eso que detrás de ella hay arte. No es un programa de payasos y de disfraces, sino de humor, en el que se mueven cosas maravillosas. Que alguien en esa posición hable tan bien no solo de mí, sino del programa, le hace muy grande, muy humano. Alejandro Sanz también me dijo que le había encantado en 'Tu cara…'

Tras imitar, ¿dará un paso a la interpretación? No, no quiero ser tan pretencioso. He hecho algún 'cameo' en alguna serie con Auryn, pero no me veo actuando, porque soy muy de emociones y quiero hacer lo que me haga sentir. Me costaría mucho ser buen actor. Es duro ponerse en la piel de otro.

¿Ya ha pensado qué dirá si gana? Pues no [ríe]. Si pasa, quiero lanzar un mensaje a la gente para que nos dejemos de tonterías. Intentaría aprovechar esos minutos de televisión que no se me dan bien hablando para intentar transmitir ese mensaje esperanzador.

Un formato de éxito

Desde su estreno en el 2011, 'Tu cara me suena', el concurso de imitaciones que produce Gestmusic y emite Antena 3, no ha parado de cosechar éxitos en sus cinco ediciones. Ejemplo de ello es que hasta la fecha es el formato más exportado de la historia de la tele española, ya que se han realizado 47 versiones del programa alrededor del mundo.



Las audiencias también le han acompañado y una apuesta tan atrevida como la que se hizo en la pasada edición de pasar a emitirlo los viernes, franja en la que siempre había reinado el ‘Sálvame’ de Tele 5, resultó acertada, ya que el concurso ha liderado desde entonces esa noche. Sin embargo, la versión infantil, ‘Tu cara me suena mini’, no cosechó tanto éxito, motivo por el que no ha tenido más ediciones.



Por el programa han pasado muchos artistas, tanto en calidad de concursantes como de invitados, y el nivel de imitación va en aumento. El presentador ha sido siempre Manel Fuentes y en el jurado permanecen desde la primera edición Àngel Llàcer y Carlos Latre. TrasCarolina Cerezuela, Marta Sánchez y Mónica Naranjo, las componentes femeninas son actualmente Lolita y Chenoa. Próximamente se estrenará la versión anónima ‘Tu cara no me suena todavía’.