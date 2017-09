Bustamante y su ex, a la greña por un chalet

Tras unas semanas de aparente tranquilidad, David Bustamante y Paula Echevarría vuelven a estar en pie de guerra por una disputa por el chalet en el que han convivido como matrimonio en la Sierra madrileña.

Según 'Rumore', el cantante no estaría pasando por su mejor momento ya que su todavía mujer, Paula Echevarría, le habría manifestado su intención de quedarse en el domicilio conyugal (valorado en dos millones) donde ha residido la pareja con su hija, Daniella, hasta hace unos meses.

La publicación afirma que la actriz quiere comprarle su parte a su ex. El intérprete tiene el 80% y ella el 20% de la vivienda, según consta en el Registro de la Propiedad. Hasta aquí no habría ningún problema, pero no se ponen de acuerdo ni en las condiciones ni en el precio.