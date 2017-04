Bustamante luchará por la custodia compartida de su hija Daniela

A pesar de que el cantante David Bustamante ha hablado de la separación por primera vez diciendo que aunque distanciados, no es definitiva, y quejándose porque los medios le están haciendo parecer "alguien que no soy", la relación entre ellos está tensa por el tema de la custodia de su hija Daniela, de ocho años.

Según ha publicado este miércoles la revista 'Semana', el cantante tiene claro que en caso de romper definitivamente, no quiere hacer lo mismo con su hija, a la que está muy unido. Por eso, tiene previstobatallar en los tribunales para lograr la custodia compartida de su hija. Según la revista, Echevarría no está dispuesta a ceder en este tema y considera que la niña tendría que vivir con ella de forma permanente, dejando al cantante las visitas reglamentarias, pero siempre contando con que la mayor parte del tiempo estuviera con ella y no con su padre.

EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA

En caso de que la pareja decida al final divorciarse, parece que este sería el tema crucial, puesto que el matrimonio no tiene casi nada en común, pues se casaron en regimen de separación de bienes y cada uno gestiona su carrera y sus ingresos por su lado. La pareja firmó ante notario además un acuerdo hace ya tres años para dejar claros los términos de un posible divorcio futuro.

Tras una semana en silencio, Bustamante protagoniza también esta semana la portada de la revista '¡Hola!' donde se le ve entregado a su hija. En sus páginas interiores, el semanario publica una serie de imágenes del cantante junto a Daniela, en el faro de San Vicente de la Barquera, su tierra natal, donde está pasando una parte de las vacaciones. Echevarría, por su parte, ya está en su pueblo asturiano de Candàs, donde pasará estos días.