Calleja conciencia sobre medio ambiente en 'Volando voy'

Jesús Calleja vuelve a recorrer España para descubrir parajes, pueblos y a sus lugareños en la tercera temporada de 'Volando voy', que llega este domingo 24 de septiembre a Cuatro (21.30). Este año, el programa tratará de concienciar en la preservación del medio ambiente mostrando cómo pequeños gestos individuales y el trabajo colectivo de la gente de los pueblos pueden ayudar mucho.

El aventurero leonés destaca el especial apego que le tiene a este espacio, en el que entra en contacto con gente de pequeñas localidades: "Yo soy de pueblo y me encanta la gente de los pueblos. Grabar este programa es muy gratificante porque puedo conocer a todo tipo de personas que viven en ellos: ganaderos, escaladores, historiadores, gente del mar, agricultores, artistas… Las historias que me cuentan me llegan al corazón. Su personalidad, su bondad, su generosidad…", explica.



Imagen de 'Volando voy' / MEDIASET

'Volando voy' viajará al Mar Menor (Murcia), donde la fauna y flora está desapareciendo; a los acantilados del Flysch de la costa vasca, en el que se observan residuos atrapados, principalmente plásticos, que proceden de los mares y océanos; al Albarracín (Teruel), para mostrar cómo se ha conservado su patrimonio y las ventajas de vivir en los pueblos frente a la despoblación; redescubrirá el románico palentino, y dará a conocer la Sierra de la Culebra (Zamora) para atraer a nuevos habitantes.



Imagen de 'Volando voy' / MEDIASET

Con Revilla y Mercedes Milá

También enseñará las propiedades del mejillón en la ría de Arousa (Pontevedra), junto al actor Álex González; recorrerá con Mercedes Milá la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde la subida de temperaturas provoca que el abeto pinsapo se encuentre en peligro de extinción, y este domingo explorará el pozo vertical interior más profundo de España y el segundo a nivel mundial, el MTDE de Cantabria, donde tendrá de anfitrión a Miguel Ángel Revilla.