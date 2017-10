Carlos Herrera vuelve a TVE con '¿Cómo lo ves?'

La estrella del magacín matinal de la COPE, el periodista Carlos Herrera, regresa el próximo domingo, 15 de octubre, a TVE-1 después de 18 años de ausencia con ‘¿Cómo lo ves?’ 22.00 horas), un programa en directo de entretenimiento y participación con el que la primera cadena estatal pretende conquistar las redes sociales. Los espectadores votarán a través de una aplicación de móvil sobre temas de actualidad y de la vida cotidiana, mientras que un grupo de invitados explicarán sus puntos de vista y tendrán que predecir el resultado de este particular ‘referéndum’. Entre las caras famosas que desfilarán por el programa figuran Pepe Navarro, Santiago Segura, Isabel Gemio y Nuria Roca.

Además de los invitados, habrá tres familias que intervendrán en cada programa desde sus casas para participar en la discusión. “La televisión ha cambiado mucho porque el espectador ya no se conforma con que le cuenten cosas de forma pasiva y reclama dar su opinión”, explica el productor del programa, José Velasco, quien se muestra convencido del interés de este formato por su rodaje “en Inglaterra, Italia y 20 países árabes”. “La porra es un deporte nacional y esto es una gran porra en 3D”, explica de forma gráfica.

A los rectores de la productora Zebra (Inocente') les costó convencer a Herrera para que “saliera de su zona de confort”, según recuerda Velasco. El comunicador almeriense reconoce sus reticencias, plasmadas en una frase que le soltó al productor: “Estás chalado, no quiero volver”. Pero Velasco le contó el proyecto montados en una Vespa y se operó el ‘milagro’. “Me habían hecho otras ofertas, pero no con las garantías que me inspiraba este programa”, confiesa Herrera. También pesó el hecho de que estuviera detrás TVE, donde el periodista ha sido “muy feliz”. “A mi familia y a mis amigos les encantaba que volviera”.

Al periodista de la COPE le parece “normal” la lluvia de críticas que ha desatado su contratación en las redes sociales, porque “no le puedes gustar a todo el mundo”. “Me inspiran ternura y cierta excitación”, advierte antes de cargar contra “los miembros de una secta que hay dentro de una formación política”. “A ellos les digo que no se exciten antes de tiempo y que dejen algo para luego”, avisa.

Vajilla rota

Sobre la fractura política de Cataluña, que lógicamente estará presente en el estreno de ‘¿Cómo lo ves?’, Herrera opina que “es dramática, una sinrazón y un disparate”. “Caerá sobre los hombros de los responsables de polarizar la sociedad catalana la gravedad de haberla fracturado, de haber hecho que haya amigos que ya no se llaman o familias que no se juntan los domingos”, advierte. Para el periodista andaluz, que comenzó su carrera en la radio catalana, resulta “absolutamente innecesario y artificial ese empeño en presentar la independencia como el futuro de una Arcadia feliz que no existe”. Como recetas para salvar la crisis, recomienda “tener tiento, buena mano y prudencia”. “Hay que aplicar la legalidad y discutir dentro de ella sin rehenes, para después empezar a juntar los trozos de la vajilla y esperar que no se haya perdido ninguno”, concluye.