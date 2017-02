Catherine Zeta-Jones muestra su impresionante vestidor

Catherine Zeta-Jones ha mostrado en un vídeo en Instagram su impresionante vestidor, que ha tenido ya infinidad de visitas. La grabación finaliza con un titular: «La Fórmula 1 y vestidos: ‘feliz’», en referencia al sonido de motores que acompaña a las imágenes.

El vídeo, grabado a cámara rápida, muestra la infinidad de ropa, zapatos y complementos que posee la actriz en su casa de Chicago. Durante los escasos segundos que dura el vídeo, se pueden apreciar zapatos, camisas, chaquetas, bolsos y vestidos.

A zip through my closet! #StyleByZeta Un vídeo publicado por Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 10:11 PST

No es la primera vez que la esposa de Michael Douglas hace alarde de su inmenso vestuario. En una entrevista a la revista 'InStyle' en 2012, dijo entre risas: "Estoy construyendo mi vestidor en mi nueva casa y es como un sueño. Michel dice que un día me voy a meter ahí y no voy a salir nunca más" En esa misma entrevista aseguró que no sigue las tendencias. "Me encanta la moda, pero sé exactamente lo que le queda bien a mi cuerpo. Nunca he sido una víctima de las tendencias", aclaró.

La ganadora de un Oscar a mejor actriz de reparto por 'Chicago' publica de manera asidua consejos de estilo a través de las redes sociales. Las pasadas navidades, cabreada por las fotos que le había hecho un paparazzi en una playa de México, decidió colgar ella en Instagram una foto en biquini posando para su marido.