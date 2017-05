El chef Jordi Cruz estalla "harto de escuchar burradas"

Tras convertirse en uno de los protagonistas en Twitter del Primero de Mayo por defender que los becarios trabajen gratis, el cocineroJordi Cruz ha respondido a través de la misma red social harto de ser el blanco de todas las críticas. Con una foto junto a su equipo del Àbac ha estallado: "Harto de escuchar burradas!".

Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño...harto de escuchar burradas!!! pic.twitter.com/Pf6aP46q3f — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 1 de mayo de 2017

La respuesta de Cruz, que este martes sigue siendo 'trending topic', ha sumado más de 300 retuits y otros 1.300 'likes'. La polémica sigue abierta.

Este mismo lunes, los sindicatos contestaron que estar entre 14 y 16 horas trabajando en una cocina sin cobrar ni un euro es explotación laboral, "digan lo que digan los grandes chefs". Así se pronunció Gonzalo Fuentes, secretario de Política Institucional de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO). "A un joven que va a un restaurante hay que aplicarle su protocolo formativo, que incluye un máximo de ocho horas, con una parte práctica y otra teórica, y sus días de descanso. Tenerlos integrados en la cocina como uno más, con la misma exigencia y presión que el resto, es un abuso, me da igual que sea un hostal o un tres estrellas Michelin", dijo.

La polémica empezó a cocinarse hace unos días con un reportaje de 'El Confidencial' con el titular: 'La miseria de ser becario de Adrià, Muñoz o Berasategui: 16 horas a palos y sin cobrar'. El periódico ha seguido este 1 de mayo con las reacciones de algunos gurús de la gastronomía. Los chefs consultados aseguran que en sus cocinas "no hay abusos" y equiparan el trabajo de los 'stagier' (aprendices de cocina) con un máster.

"ES UN PRIVILEGIO"

"Me molesta que se hable del trabajo del ‘stagier’ como algo negativo, como si fuera un abuso o una mala práctica –sostiene Cruz, chef del restaurante Àbac de Barcelona, con dos dos estrellas Michelin. Yo nunca he hecho un ‘stage’ y me da mucha envidia cuando veo que alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector", argumenta Cruz.

Según el artículo, en la cocina de su restaurante Àbac de Barcelona la mitad de los aprendices no cobra. “Un restaurante Michelin es un negocio que, si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable. Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño”, añade.

Por su parte, su colega en 'Masterchef', Pepe Rodríguez, al frente de las cocinas de El Bohío, añade: "A mí me encantaría tenerlos a todos dados de alta en la Seguridad Social, pero no puedo tener 20 nóminas en cocina, es una burrada".

Las declaraciones de Jordi Cruz han causado mucho revuelo en Twitter, donde el grupo 'Los Chikos del Maíz' ha querido sumarse a la polémica recordando otra reciente noticia: "Jordi Cruz y su novia se compran un palacete por tres millones de euros".