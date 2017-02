David Guapo desmiente que tenga un romance con Chenoa

David Guapo y Chenoa comparten plató, el de ‘Tu cara me suena’ (Antena 3), y una bonita amistad. Nada más. O eso dicen. “Si tuviese un romance por cada actitud cariñosa no daría abasto ni toda la prensa de este país. No dejéis de abrazar por el qué dirán”, ha escrito en su cuenta de twitter el monologuista.

Si tuviese un romance por cada actitud cariñosa no daría abasto ni toda la prensa de este país, no dejéis de abrazar por el qué dirán #Osqm pic.twitter.com/iRt4QPPP0F — David Guapo (@davidguapo) 22 de febrero de 2017

Este tuit es la respuesta a la portada de la revista ‘Semana’, donde se asegura que la cantante está enamorada del humorista. Ellos desmienten que exista ningún tipo de romance, a pesar de las fotografías en actitud cariñosa recogidas por la revista, pero los rumores de la relación entre Guapo y Chenoa vienen de lejos, desde que empezó el concurso. En el propio programa de imitaciones, se bromeaba con su 'tonteo’ e incluso llegaron a darse un pico, un clásico del programa.