Emma Stone y Julianne Moore piden un mayor control sobre las armas

Emma Stone y Julianne Moore son algunas de las celebridades que han participado en un vídeo que reivindica leyes más estrictas sobre el uso de las armas en los Estados Unidos y rehúsan las ideas promovidas por la Asociación Nacional del Rifle.

El vídeo ha sido publicado este miércoles con el nombre de Call the Congress #RejectNRA. Este llega semanas después del peor tiroteo con armas de fuego de la historia de Estados Unidos, la noche del 2 de octubre en Las Vegas, que acabó con la vida de 59 personas y causó más de 500 heridos.

En él, las actrices instan a los estadounidenses a llamar a su representante en el Congreso y decirle que no están de acuerdo con la ley que promueve el uso de los silenciadores en pistolas y rifles. El comunicado también critica otro proyecto que permite transportar armas de fuego libremente entre los diferentes estados.

"El tiroteo masivo en Las Vegas nos tiene a todos llorando, asustados y enfadados", dice Emma Stone, de 28 años, al inicio del comunicado. "No deberíamos facilitar que las personas con historias peligrosas compren silenciadores", añade Julianne Moore, de 56 años, en otro de los fragmentos.

El vídeo, dirigido por el marido de Moore, Bart Freundlich, se publicó en el canal de Youtube de Everytown for gun safety y Moms demand action for gun sense in America, dos organizaciones que tienen como objetivo la prevención de la violencia armada. "Me emocionó mucho la respuesta de tantos amigos y colegas que quisieron formar parte del vídeo", ha explicado Freundlich en un comunicado.

La grabación cuenta con la presencia de otras celebridades conocidas, como Laura Dern, Melissa McCarthy o Adam Scott. Otras caras famosas, como Madonna, Ariana Grande y Kim Kardashian, ya habían rechazado anteriormente las actuales leyes de control de armas en sus redes sociales horas después de los atentados.