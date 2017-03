Emma Watson une su pasión por la lectura con el feminismo

La actriz Emma Watson, reconocida activista por los derechos de la mujer y gran lectora, aprovechó este miércoles, Día Internacional de la Mujer, para unir sus dos pasiones y, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, ha ido dejando libros en diferentes sitios de Nueva York.

En esta ocasión han sido libros feministas y escritos por mujeres los que ha dejado en varias estatuas dedicadas a mujeres -la escritora Gertrude Stein, la activista proderechos humanos Eleanor Roosevelt, la activista negra Harriet Tubman o la heroína y santa francesa Juana de Arco-. También ha dejado un ejemplar a la salida de la librería Blue Stockings, conocida por ofrecer libros de temática feminista y contenido gay y lésbico.

Eleanor Roosevelt was the longest-serving First Lady in US history and she later served as the US delegate to the United Nations. She was the first chair of the UN Commission on Human Rights and also oversaw the drafting of the Universal Declaration of Human Rights ✊️📚 #IWD #IWDOurSharedShelf #ADayWithoutAWoman @bookfairiesworldwide Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 5:25 PST

Watson, que el próximo 17 de marzo estrena una nueva versión de 'La bella y la bestia' es una reconocida lectora. Incluso ha creado un grupo de lectura feminista en Twitter llamado 'Our Shared Shelf'' ('Nuestra estantería compartida'). A través de este club de lectura virtual, la actriz promueve el 'booksharing' (intercambio de libros) de escritoras feministas o sobre mujeres que han dejado huella en la historia y la sociedad.

Gertrude Stein was an American novelist, poet, playwright and art collector. She was a leading figure in modernism in literature and art in the early 20th century. She wrote Tender Buttons and Three Lives, as well as work dealing with homosexual themes ✊️📚 #IWD #IWDOurSharedShelf #ADayWithoutAWoman @bookfairiesworldwide Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 5:19 PST

LIBROS EN EL METRO DE MONTREAL

La propia Emma Watson ha enviado a la ciudad canadiense de Montreal varias copias de cinco de sus obras preferidas vinculadas al feminismo, con una nota personalizada. Estos libros han sido dejados en varias estaciones del metro de Montreal por una bloguera conocida como Audrée Ellem, que gestiona la cuenta en Instagram @livresdanslemetro.

En esta red social, la bloguera ha estado dejando pistas de dónde estaban los libros seleccionados por Watson, junto con la nota enviada especialmente por la actriz. En el texto, la actriz pide a quien encuentre alguno de los libros que lo cuide y, una vez leído, vuelva a dejarlo en el metro para que alguien más pueda disfrutarlo.

Los cinco libros elegidos por la protagonista de 'La Bella y la Bestia'que han sido distribuidos en Montreal son 'Persepolis', de Marjane Satrapi, el 'How to be a woman' ('Cómo ser una mujer'), de Caitlin Moran, 'The Color Purple' (El color púrpura'), de Alice Walker, 'Mom & Me & Mom' ('Mamá y yo y mamá'), de Maya Angelou y 'My Life on the Road' ('Mi vida en la carretera'), de Gloria Steinem.

LIBROS EN OTRAS CIUDADES

La propia actriz había dejado ejemplares en suburbanos de otras ciudades personalmente. En noviembre pasado, por ejemplo, estuvo en el metro de Londres haciendo de 'pulgarcita', pero dejando libros en vez de migas de pan.

I've been hiding copies of Mom & Me & Mom for @booksontheunderground on the tube today! See if you can find one tomorrow! 📚👀 @oursharedshelf Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson) el 1 de Nov de 2016 a la(s) 2:29 PDT

CRÍTICAS POR SU TOPLES EN UNA REVISTA

La actriz, de 26 años, fue criticada recientemente por posar mostrando parte de sus pechos en la revista 'Vanity Fair'. Le afeaban que una activista feminista se prestara a ello. "No sé qué tienen que ver mis pechos con mi activismo por los derechos de las mujeres", zanjó ella.